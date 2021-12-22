İş yeri açmak için hangi belgeler gereklidir? İş yeri açma maliyeti ne kadar?

İş kurmak istiyorsanız öncelikle hangi alanda iş kurmak istediğinize karar vermelisiniz. Ticaret hukukuna göre mağaza açmak isteyen girişimcilerden gerekli belge ve belgeleri temin etmeleri istenecek. İşletmeniz için hangi vergi sınıfının geçerli olduğu ve bu vergi sınıfı kapsamında nereye başvurulacağı hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Doğrudan vergi dairesine başvurabilir veya vergi sınıfınızı seçmek için bir muhasebeciye danışabilirsiniz. Atölyeler, kafeler, barbekü restoranları, fast food restoranları, pizzacılar, elektronik mağazaları ve daha birçok alanda dükkan açmak, bazı şartların ve belgelerin hazırlanmasını gerektirir. Bu belgelerden bazıları işletme ruhsatları, vergi levhaları ve mülkiyet sertifikalarıdır. İş kurmak için nereye başvurulur?

İş yeri açmak için başvurulan yerler

İş yeri açmak için başvurulması gereken 3 yer bulunmaktadır. Vergi Dairesi, Belediye Başkanlığı ve Esnaf odalarından başvuru yapılabilmektedir. Gerekli belgeler ve mevzuatlarla başvuru yapılmalıdır. Vergi diliminde nerede yer alıyorsanız gerekli evraklarda değişiklik olur. Basit usullü vergilendirmeye dahil bir esnafsanız belgeleriniz daha az olacaktır. Peki,basit usul vergilendirme nedir?

Basit usul vergilendirme

Basit yöntemle bir işletme açmak için gereken belgeler genellikle el işçiliği yapan bir ustadan bir ustalık sertifikası gerektirir. Adından da anlaşılacağı gibi basit yöntem, el emeği ile ortaya çıkan, ardından ayakkabı tamircisi, terzi, berber gibi esnafın izlediği yöntemdir. Basit bir şekilde vergi ödeyen tüccarlar KDV ödemezler. Yazar kasa satın alma zorunluluğu yoktur. Muhasebe ücretleri ucuzdur, ancak her muhasebeci basit usul vergileriyle uğraşmak istemez. Esnaf kooperatifine başvurmanıza gerek yoktur. Buna ek olarak, belediye işyerinin kendi komite kararlarına kısıtlamalar getirmektedir.

Ustalık belgenizi aldıktan sonra basit bir şekilde iş yapabilmek için gerekli bir belgedir.Dükkan açarak vergi dairesine başvurabilir, vergi numaranızı alarak ticaret odanıza üye olabilir ve odanızı alabilirsiniz. Son olarak ilgili belediyeye başvurunuz.

Gerçek Usul vergilendirme

Bu yöntem, basit bir yöntem olamayanlar için en az vergiyi ödeme yoludur.. Basit usul değilseniz, şahıs şirketine geçmelisiniz. Şahıs şirketlerinde her ay stopaj ödemek zorunda olduğunuz için ayrıca %18 KDV de ödemeniz gerekir. Sattığınız tüm ürünler için müşterilerinizden %18 KDV alırsınız ve bu KDV'yi devlete vergi olarak ödersiniz. Aylık stopaj ve damga vergisi dahil değildir. Yani herhangi bir iş yapmasanız bile ülkeye vergi vereceksiniz. Bu yöntemde muhasebeciniz size tekrar pozisyon açacaktır. Gerekli belgeleri düzenleyerek online başvuru yapacaksınız. Başvuru ve gerekli belgeler tamamlanmış olmasına rağmen mağaza açılış süreci henüz tamamlanmadı. Vergi dosya numaranızı aldığınızda heyecanlanmış olabilirsiniz, ancak bazı şeyler daha yeni başladı. Ardından, elektrik, su, doğal gaz ve intenet gibi envanteri açmak için vergi numaranızı getiriyorsunuz. 350 TL elektrik depozitosu ve 450 TL gaz depozitosu ödemeniz gerekmektedir.

Zabıtadan çevre temizlik vergisi almak için ÇTV kayıt işlemleri departmanına yönlendirileceksiniz. belediyeye her yıl yaklaşık 50 lira bağışta bulunacaksınız. ÇTB siciline gittiğinizde sizden kira sözleşmesi ve vergi kartı ibraz etmeniz istenecektir. Oradaki kayıt belgelerini zabıtaya götürüyorsunuz.Eğer taşımazsanız, işyeri açma belgesi alamazsınız. İşiniz yetkinlik gerektiren bir iş ise bu aşamada “yeterlilik belgesi” almanız gerekmektedir. Belgeleriniz yoksa, yanınızda getirmesi için bir sigortalı tutmalısınız. Eğer yoksa başka bir aktivite alanında açmalısınız. Belediye Asayiş Bürosu da sizden 6 kg'lık bir yangın söndürücü almanızı isteyecektir. Kontrol sizde olsa dahi kabul edilmiyor, faturayı dosyaya eklemeniz gerekiyor.

Kendi işinizi kurdunuz ve vergi sınıfınızı muhasebecinizden öğrendiniz. Bir sonraki aşamada iş kurmak için gerekli belgeleri vergi dairesine getirmeli ve vergi dairesine haber vermelisiniz ki mali sorunlarla karşılaşmayacaksınız.

Vergi Dairesi ziyareti

İşyeri açılış bildirimi vergi dairesine verilmeden önce dükkanın açılması gerekir. Vergi dairesi yetkilileri, mağazanın kira ve adres bildirimini bildirmek için bu bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Bildirimi aldıktan sonra kısa bir süre içinde (en fazla 3 gün) vergi dairesi personeli uygun bir zamanda mağazanızı ziyaret etmek için gelecektir. . Bu ziyaret sırasında mağazanızın fotoğraflarını çekecek ve ilk yoklama işlemini gerçekleştirecektir. Yoklama sonunda vergi dairesi belgeleri düzenleyecektir. Bu belgeyi muhasebecinize vermeyi unutmayınız.

Belediyenin istediği belgeler

Belediyenin istediği belge ve belgeler işin türüne göre değişiklik göstermektedir. Belediye tarafından istenen belgeler işyerinin sıhhi ve sıhhi olmayan koşullarına göre birkaç türe ayrılacaktır. Belediye tarafından istenen belgeler aşağıdaki yer almaktadır.. Bu tablolarda iş yerinin kategorisine göre ihtiyaç duyduğu tüm belgeler listelenmiştir.

Umuma açık işyeri açma başvuru formu

Gıda üretimi işyeri açma belgesi başvuru formu

Sıhhı işyeri açma belgesi belediye başvuru formu

Sıhhı işyeri açmak için gerekli evraklar

Sıhhı ve Gayrisıhhı işletmeler Başvuru Beyan Formu

Çalışma ruhsatı için gerekli evraklar

Çalışma ruhsatını alabilmek için bazı gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları belediye tarafından istenilen kuruma teslim ettikten sonra çalışma ruhsatını alabilirsiniz. Çalışma ruhsatını almak için gereken evraklar şu şekildedir;

Umuma açık işyerleri için gereken evraklar

2 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah belgesi

İşletmenin adres bilgisi

İşletmeye ait iç-dış fotoğraf

İskan belgesi (2 Adet)

Noter onaylı kira kontratı

Noter onaylı tapu fotokopisi

İşletme sahibine ait T.C Kimlik kartı fotokopisi

Oda kayıt fotokopisi

Tapu fotokopisi

İşletme sahibine ait sicil kaydı

Sıhhi iş yerleri ruhsat başvurusu

İşletmeye ait vergi levhası

İşyerine ait iskan belgesi

Kira kontratının aslı ve fotokopisi

T.C. Kimlik kartı fotokopisi

Binanın imar durumu belgesi

Oda kayıt ve tapu fotokopisi

Ustalık belgesi

Vergi levhası 2 adet fotokopisi

Yangın söndürme cihazına (6 kilogram) ait dolum faturasının fotokopisi

İş yeri açmak için ustalık belgesi gerekiyor mu?

İş yeri açabilmeniz için ustalık belgesine ihtiyacınız var. Ustalık belgesi olmadan iş yeri açma imkanınız yoktur. Ustalık belgesi olmayan kişilere ruhsat verilmemektedir.

İş yeri açmak için gerekli olan evrakların tutarı

Vergi Dairesi ilk açılış ücreti 250 TL

Muhasebeci il işlem ücreti 50 TL

Esnaf kefalet oda kaydı 295 TL

Elektrik depozito ücreti 350 TL

Doğalgaz depozito ücreti 450 TL

Su aboneliği 150 TL

ÇTV yıllık ödeme 50 TL

İlçe Esnaf Kefalet ödemesi 20 TL

Belediye yangın tüpü ücreti 100 TL

Esnaf odası ve Ticaret Odası'na kayıt

Esnaf ve Ticaret Odası'na kayıt için yukarıda belirtilen belgelerin çoğu gereklidir. Bulunduğunuz ilde bulunan Ticaret ve esnaf odalarına giderek gereki evrakları öğrenebilirsiniz. Daha sonra gerekli evrakları tamamlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

İş yeri açma belgesi

İş yeri açma, kalfalık ve ustalık belgesi e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. Ayrıca Esnaf Odası kayıt sorgulama işlemlerini aşağıdaki linkten gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/gtb-esnaf-ve-sanatkarlar-bilgi-sistemi

https://esbis.gtb.gov.tr/BelgeDogrula/