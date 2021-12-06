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İş sözleşmesinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? İş sözleşmesinin türleri ve örnekleri nelerdir?

İş sözleşmesi, ücret karşılığında çalıştırmayı gerektiren işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Peki iş sözleşmesinin türleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

06 Aralık 2021 Pazartesi 07:06
İş sözleşmesinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? İş sözleşmesinin türleri ve örnekleri nelerdir?
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İş sözleşmesi işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir belgedir. Bu sözleşmenin bir çok türü bulunmaktadır. İş sözleşmeleri kural olarak yazılı yapılır ve bunların personelin dosyasında saklanması zorunludur.

İşçi sözleşmesi

Personel iş sözleşmesini şöyle açıklayabiliriz; işveren ve işçi arasındaki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınır ve imzalanır. Personelin işi yapmasını, işverenin de bunun karşılığında ücret ödemesini taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür.

İş sözleşmesini türleri nelerdir? Nasıl tanımlanır?

4857 sayılı kanun kapsamında tanımlanan birçok sözleşme mevcuttur. Bunlar içerisinden sadece işyeri ve işçinin faaliyeti esas alınarak düzenlenen iş sözleşmelerini türlerini ve tanımlarını inceleyeceğiz.

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi:

    işveren ve işçi arasında gerçekleştirilen sözleşme belli bir süre geçerli veya belli bir işin tamamlanmasına bağlı olarak yapılmayan ve süresi tam olarak belirlenmeyen sözleşme türüdür.

  • Belirli süreli iş sözleşmesi:

    Belirli iş sözleşmesi, İşverenler ve işçiler arasındaki belli bir zamana göre belirlenmiş, süre veya yapılacak işin tanımı belirlenmiş, sona ereceği zaman belirli olan sözleşme türüdür.

  • Kısmi süreli iş sözleşmesi

    : Kısmi süreli başka bir deyişle part-time veya yarı zamanlı çalışma saatlerinde, haftada 45 saati geçmeyecek şekilde yapılan çalışma için işçiler ve işverenler arasında yapılan sözleşmedir. Yapılan sözleşmenin kısmi süreli sayılabilmesi için belirli şartlar taşıması gerekmektedir. Bu özellikler içerisinde, haftalık çalışan saatinin net olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Ve bu belirlenen saatlerin 45 saati geçmemesi önemlidir. Bu durumun aksi yapılmaması halinde süre belirtilmezse bu sözleşme tam zamanlı olarak kabul edilir. Bunun yapılmaması gerekir.
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Deneme süreli iş sözleşmesi:

4857 Sayılı İş Kanunundaki düzenlemede deneme süresi maksimum iki ay olarak ifade edilmiştir. Deneme süresinde işveren dilerse işçi ile özleşme imzalama hakkına sahiptir. İşçi ve işverenin arasında yalnızca deneme süresi için imzalanmış sözleşmeye deneme süreli iş sözleşmesi adı verilmiştir.

  • Tam zamanlı iş sözleşmesi:

    Söz konusu kanunda haftalık çalışma zamanı 45 saatin altında olmayan işçiler ile imzalanır. İşçiler ve işverenler arasında imzalanmış sözleşme içerisinde haftalık çalışma zamanı  kırkbeş saat olarak tanımlandıysa veya çalışma zamanı belirlenmediyse yapılan sözleşme tam süreli iş sözleşmesi niteliğinde ele alınabilir.

  • Çağrı üzerine çalışma esasına dayalı iş sözleşmesi;

    İşçiler ve işverenler arasındaki sözleşme, işverenin çağırması halinde daha açık söylenecek olursa işçiye ihtiyaç duyulması halinde işçinin iş yapma edimini taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerde esas olan şey sürekli aynı şeyin tekrarlanmıyor gerçekten sadece ihtiyaç dahlinde çağırılıyor olmasıdır.

  • Uzaktan çalışma esasına dayalı iş sözleşmesi:

    Pandemi süreci içerisinde daha çok aşina olduğumuz bu çalışma türü işçinin edimini uzaktan ve görme yetisi ile yerine getirmesine dayanır. Bu tür -sözleşmeler bu tür içerisinde belirtilmektedir.

  • Takım iş sözleşmesi:

    birden fazla işçi arasından grup halinde olanlardan kendileri için bir temsilci seçmeleri gerekir ve bu temsilci işçi vasıtası ile işçiler ve işveren arasında imzalanan sözleşmedir. Bu sözleşmenin yazılı olması zorunluluğu bulunmaktadır.

  • Toplu iş sözleşmesi:

    bu sözleşmeleri diğer sözleşmelerden ayıran burada işçi sendikasının olmasıdır. Burada genelde sözleşme kurumsal firmalarda işçi sendikası ve işveren arasında yapılır. Bu sözleşmelerin kanunda düzenlendiği yer 6356 sayılı kanundur.

Son Güncelleme: 06.12.2021 07:06
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