İş makineleri bakım ve onarımcısı 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

İş makineleri bakım ve onarımcısı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, İş makineleri bakım ve onarımcısı iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

İş makineleri bakım ve onarımcısı tanımı nasıl yapılır?

İnşaat, kazı, kaldırma ve yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerinin (dozer, greyder, kepçe vb.) bakımını yapan ve meydana gelen arızaları gideren kişidir.

İş makineleri bakım ve onarımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 5.750 TL olarak ifade edilebilir. İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 10.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

İş makineleri bakım ve onarımcısı iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

İş makineleri bakım ve onarımcısı ne iş yapmaktadır?

İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

a) İş makinelerinin bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerine monte etmek,

b) İş makinesinde meydana gelen arızanın nedenini ve yerini belirlemek için aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit etmek,

c) Arızalı parçayı tümüyle ya da kısmen sökmek,

d) Parçaları onarmak veya onarılmayacak olanları yenisiyle değiştirmek,

e) Parçaları yerine monte etmek, ayarlarını yapmak,

f) Basınç ve verim testlerini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

g) Bakım ve tamir işlerini düzenli olarak yapabilmek için el takımlarını, ölçü aletlerini temiz tutmak,

h) Sipariş listesini çıkarmak ve maliyet hesabı yapmak,

i) Çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor ayarı, yakıt donanımı, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin vb. bakım ve ayarlarının yapılmasını sağlamak,

j) Yaptığı çalışmaları raporlayarak üstüne iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş makineleri bakım ve onarımcısı meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışmaktadırlar.

İş makineleri bakım ve onarımcısı meslek alt ana grubu nedir?

Metal işleme makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlara mensuplarıdır.

İş makineleri bakım ve onarımcısı meslek grubu nedir?

Makine bakım ve onarım işlerinde çalışanlara dahil olarak çalışırlar.

İş makineleri bakım ve onarımcısı meslek birim grubu nedir?

Tarımsal ve endüstriyel makinelerin bakım ve onarım işlerinde çalışanlar birimindedirler.

İş makineleri bakım ve onarımcısı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için İş makineleri bakım ve onarımcısı meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7233.18 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, İş makineleri bakım ve onarımcısı olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.