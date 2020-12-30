İş kazası rapor parası nasıl alınır? İş kazası rapor parası ne zaman yatar?

İş yerinde veya iş yerine, iş servisiyle giderken herhangi bir kaza geçirmeniz halinde, iş kazası rapor parası alabilirsiniz. Doktora göründükten sonra doktor size iş göremez raporu verirse SGK’ya başvurarak, bu ödemeyi alabilirsiniz. Bu ödemeyi alabilmek için iş yerinizin yapması gereken birkaç işlem var.

Bu ödemeyi alabilmek için, işvereninizin kazayı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekiyor. Ardından işvereniniz tarafından, raporlu olduğunuz ve çalışamadığınıza dair bildirim yapılması gerekiyor. Bu iki işlem sonunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak, iş kazası rapor parası alabilirsiniz.

rapor parası alabilmek için herhangi bir gün şartı aranmaz. Raporunuz 1 günlük olsa dahi, iş kazası rapor parası alabilirsiniz.

İŞ KAZASI PAPOR ÜCRETİ NE KADAR, NE ZAMAN YATAR?

İş kazasın rapor parasında alacağınız ücret, maaşınıza göre hesaplanır. Son 3 ayda aldığınız brüt maaşın, toplam gün sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Günlük olarak hesaplanan bu tutarın, eğer hastanede yatarak tedavi görüyorsanız yarısını, ayakta istirahat ediyorsanız 2/3’ünü alırsınız. İş kazası rapor parası, işvereninizin SGK’ya bildiriminden sonra ortalama 15 gün içinde PTT’ye ya da sistemde kayıtlı olan banka hesabınıza yatar.