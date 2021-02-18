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İş kazası bildirim süresi nedir? İş kazası bildirimi için gerekenler

SGK işçilerin en çok merak ettiği iş kazası bildiriminin nasıl yaptığıyla ilgili akıllarda çok fazla soru oluşmakta. Sosyal güvenlik kurumunun cevapladığı bu soru ve daha fazla bilgiyi siz okuyucularımız için derledik.

18 Şubat 2021 Perşembe 22:15
İş kazası bildirim süresi nedir? İş kazası bildirimi için gerekenler
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Vizite her hangi bir işlem için yapılan ödemedir. Genellikle iş kazalarında geçerlidir. Peki bir çok işçinin bilmediği e vizite nedir? SSK 4a grubunda çalışan işçinin iş kazası geçirmesini yönelik olarak elektronik ortamda da gerçekleştirebileceği işlemdir. Bu işlemi aktifleştirebilmek adına e bildirge şifresi olması gerekiyor. Aşamalar ise şu şekildedir:
 
• İş kazası bildirimi uygulamasına E bildirge kullanıcı kodu (T.C numarası) ve işyeri şifresi ile giriş yapılacak. Buradan çıkan sekmede sisteme giriş yapabilirsiniz ⇒ iş kazası bildirimi girişi.
• Sisteme giriş yaptıktan sonra İş Kazası Bildirim Girişi menüsünden başlayarak sırayla istenen tüm bilgileri girerek devam edin.
 

İş kazası bildirimi kayıt işlemi başarısız olarak gelmesi  ne demek?

Bazen tüm girdileri girdiğiniz halde dahi başarısızla sonuçlanabiliyor. Bu durum genelde onay kısmında yaşanmakta. Öncelikle yeni çalışan kişilere hemen aylık prim ve hizmet girişi sağlanmadığı için sistem yeni çalışan için bu durumu göremez. Bu durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken ay tamamlandıktan sonra e bilge alıp hesap fişi ile kaydınızı tamamlayabilirsiniz.
Sorun bunu yaptığınız halde devam ediyorsa. Mevcut bilgelerinizde hata olma durum payı yüksek. Bunların doğru ama hala hatalı olarak gözüküyorsa sorun sistemden kaynaklanmaktadır. Bu durumları bir an önce gidermeniz gerekmekte aksi takdirde 3 iş günü içinde süreniz bitmiş olarak çalıştığınız yerin işverenine idari para cezası olarak yönlendirme yapılacaktır.
 

Memur iş kazası bildirimi nasıl yapılır?

Devlet memurları içinde aynı işlemler gerekmedir. . İş kazası bildirimini elektronik ortamda yapmayan kamu idarelerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.
Ayrıca yapılacak işlemlerde yapan şahısa bağlılık durumunda Sosyal Güvenlik Merkezi iş kazası görmüş ve bildirini yapmış kişiye yetki verip onaylaması lazım. En kolay ve hızlı iş kazası bildirimi Elektronik ortamlar da gerçekleşmekte.

İş kazası bildirimini kim yapar ?

Kayıt oluşturan  zarar görmüş işçiden sonra iş veren bildirimi kanuni olarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen durumlar da son çare olarak formla işlerini gerçekleştirebilirler.
 

İş kazası bildirim süresi nedir ?

 5510 Sayılı kanunda geçen Sosyal Güvenlik çerçevesinde Sgk iş kazası bildirimi süresi belirlenmekte olup iş kazasının oluştuğu tarihinden sonraki 3 iş günü içerisinde yapılması lazım. İş kazasının olduğu gün bu hesaba dahil edilmiyor.
 

İş kazası tutanağı nedir, nasıl düzenlenir ?

Her olayda bir tutanak tutulması mecburi olduğu için iş kazası işlemlerinde de tutanak tutulmaktadır. İş kazasındaki olayda tutanak tutması gereken işçi amiridir. İşçi amiri olay tutanağı ile ilgili her şeyi kayıt altına alır.
 

İş kazası sorgulaması nasıl yapılır ?

Daha gerçekleştirilen iş kazası bildirimi ve bilgi güncelleme işlemlerini yukarıda belirttiğimiz vizite sitesinden  öğrenebilirsiniz. İşlem sırası şu şekildedir. İş Kazası Bildirim Görüntüleme/Güncelleme\ onay 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 18.02.2021 22:15
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SGKSSKIşkazasıİşçiİşverenSosyalgüvenlik
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