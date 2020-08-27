İş Kayıt Belgesi Nedir? İŞKUR İş Kayıt Belgesi Nereden Temin Edilir?

İş Kayıt Belgesi Nedir? Nereden Temin Edilir?

Salgın nedeniyle ülkemizde de pek insan işsiz kaldı ve işsizlik oranı giderek arttı. Bu nedenle işsizlik maaşına başvurularda da artış yaşandı. Bu yıl ilk kez işsizlik maaşına başvuru yapacak olan kişiler başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor. İŞKUR üzerinden milyonlarca insan iş sahibi olabilmektedir. Sisteme kayıt olmanız ve iş kayıt belgesi almanız gerekmektedir.

İŞKUR üzerinden iş kayıt belgesi kolayca alınabilmektedir. İŞKUR sistemine kayıt oluşturduktan sonra İŞKUR sizevermektedir. İşsizlik sorununu çözüme ulaştırmaya çalışan İŞKUR, bu sisteme kayıt olanlara en uygun işi bulmaya çalışmakta ve işsizlik sorununu biraz da olsa azaltmayı başarmaktadır.

İş arayan kayıt belgesi için İŞKUR sistemine kayıtlı olmanız ve aktif olarak iş başvurularına katılmanız gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesi oluşturulduktan sonra işe başlanır ve bu işte sigortalı çalışan olursunuz. Sigortanız devlet tarafından ödenmektedir. Bu işlemler için ilk olarak İŞKUR resmi intenet sitesine giriş yapmanız ve kayıt yaptırmanız gerekmektedir. İş arayan kısmına girin ve kaydınızı oluşturun. Kayıt işleminizi tamamlayın ve sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girin. Daha sonra size en uygun iş bulunduğunda size bildirilecektir.