İş Kanunu'nun 25.maddesi nedir, neden önemlidir?

İş Kanunu’nun 25.maddesi hem işvereni hem de çalışanları yakından ilgilendiriyor. 25.maddenin 29-SGK koduna göre işten çıkarılan bir personel, hem tazminattan hem de işsizlik maaşından faydalanamıyor. Ayrıca bu kodla işten çıkarılan personel, diğer gireceği işlerde de olumsuz bir referansa sahip oluyor.

İş Kanunu’nun 25.maddesinde, 29 kodla yer alan ‘İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranı nedeni ile fesih’ maddesi yer alıyor. Bu kodla işten çıkarışan bir personel hem kıdem tazminatı alamıyor hem de işsizlik maaşından yararlanamıyor. Bu maddenin devreye girmesi için gereken özel şartlar:

İşveren ile personel arasında iş sözleşmesi imzalanırken, personelin işverene doğru bilgiler vermemesi ve gerçeği söylememesinden dolayı.

Çalışanın, işverene veya ailesine argo içerikli söylemlerde bulunması veya davranış sergilemesi durumunda.

Çalışan kişinin, bir başka çalışana cinsel tacizde bulunması.

Çalışanın, işverene, işverenin ailesine veya bir başka çalışana sataşması durumunda ve iş yerine alkol, uyuşturu kullanmış bir şekilde gelmesi durumunda veya iş yerinde bu maddeleri kullanmaları durumunda.

İşçinin, işverenin meslek sırlarını ortaya döktüğü durumlarda veya hırsızlık yaptığı durumlarda.

Çalışanın, iş yerinde 7 gün veya daha fazla hapis cezası alacağı bir suç işlemesinde.

Çalışanın, işverenden izin almadan üst üste iki gün işe gelmemesi veya bir ay içinde üç kere işe gelmemesi durumunda.

Çalışanın yerine getirmesi gereken görevleri ısrarla yerine getirmediğinde.

Çalışanın bile isteye iş yerindeki malzemelere zarar vermesi durumunda ve oluşan hasarın otuz günlük ücretinden fazla olması halinde.

İşveren, çalışanının 25.maddenin 29-SGK koduna göre işten çıkarabilir ve çalışan tazminat ve işsizlik maaşından yararlanamaz.