İş imkanı yüksek olan meslekler hangileri?

İlerleyen yıllarda iş imkânının çok yüksek olduğu bölümler, rahatça iş bulunan meslekler binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Üniversite de iş olanağının çok olduğu bölümleri okumak isteyen, iş hayatına hemen giriş yaparak kariyerlerini yönlendirecek olan gençler için meslek seçimleri hakkında kolayca iş bulan meslekleri yazımızda yer verdik.

2021 İş imkânı yüksek olan meslekler hangileri?

Ülkemizde 2021 senesinde ve ilerleyen senelerde en çok tercih edilecek, işe girişlerde rahat olan meslekleri listeledik. Buradan iş imkânları çok yüksek olan bölümleri araştırarak tercih edebilir ve ilerdeki mesleğinizi seçebilirsiniz.

-Ergo terapi

-İnşaat Mühendisliği

-Veterinerlik

-Tasarım

-Yazılım Mühendisliği

-Avukat

-Hemşire

-Operasyon Müdürü

-Finans Müdürü

-Odyoloji

-Bilgisayar Mühendisi

-Tekstil Mühendisliği

-İnsan DNA Programcısı – Biyoteknolog

-İngilizce Öğretmeni

-Okul öncesi eğitim ve Özel eğitim Öğretmeni

-Sosyal Hizmetler

-Çevirmen

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

-Ebelik

-Diş Hekimliği

-Tıp Bölümü

-Psikoloji Bölümü

-Konuşma ve Dil Terapisti

-Uluslararası Hukuk

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik

-Gastronomi ve Mutfak Sanatı

-Muhasebe ve Mali Müşavirlik

-Tıp ve Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği

-Pazar Araştırma Analisti

-Adli Bilişim Mühendisliği

-Uzay Havacılık

-Madde Bağımlılığı ve Davranış Bozukluğu Danışmanlığı

-Mütercim Tercümanlık

Bu bölümler iş imkânları olan mesleklerin arasında en çok tercih edilen bölümler olarak dikkat çekiyor.

2021 senesinde en kolay iş bulan meslekler hangileri?

Ülkemizde üniversite de bölüm seçmeye hazırlanan ya da mesleği için iş bulacak olan kişilerin en kolay şekilde işe girdiği bölümler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin ”ÜNİ-VERİ’ sitesinde bulunan bilgilere göre Türkiye’de en kolay iş bulan ve maaşı yüksek olan meslekler şunlardır:

-Fizyoterapi,

-Odyoloji,

-Eczacılık,

-Hemşirelik,

-Danışmanlık ve Rehberlik,

-Tıp,

-Mühendislik,

-Öğretmenlik,

-Sağlık Hizmetleri

Belirtilen bu meslekleri en fazla tercih edilen ve en kolay iş bulan meslekler arasında bulunuyor.

Mezun olduktan sonra hızla iş bulan bölümler hangileri?

-Pilotaj

-İç Mimarlık

-Veterinerlik

-Eczacılık

-Endüstriyel Tasarım

-Turizm

-Odyoloji

-Konservatuvar

-Mimarlık

-İnşaat Mühendisliği

-Bilgisayar Mühendisliği

-Tekstil Mühendisliği

-Maden Mühendisliği

-Uçak Mühendisliği

-Otomotiv Mühendisliği

-Jeoloji Mühendisliği

-İmalat Mühendisliği

-Elektrik Elektronik Mühendisliği

-Makine Mühendisliği

-Endüstri Mühendisliği

-Petrol Mühendisliği

-Gemi Mühendisliği

-Gıda Mühendisliği

-Harita Mühendisliği

-Jeofizik Mühendisliği

-Malzeme Mühendisliği

-Kimya Mühendisliği

-Çevre Mühendisliği

-Arkeoloji

-İslami Bilimler

-Sağlık Hizmetleri

-Spor Bilimleri

-Güzel Sanatlar

-Uluslararası Ticaret

-Diş Hekimliği

-Yabancı Diller

-Kentsel taraşım ve peyzaj tasarımı

-Fizik

-Fizyoterapi

-Tıp Fakültesi

-İletişim

-Teknik Eğitim

-Antropoloji

-Kimya

-Hemşirelik

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Psikoloji

-Ekonometri

-İşletme

-Biyo mühendislik

-Felsefe

-Matematik

-Su Ürünleri

-İktisat

-Sosyal Hizmetler

-Hukuk

-Maliye

-Ziraat ve Tarım

-Çalışma Ekonomisi

-Sağlık Yönetimi

-Hukuk

-Beslenme ve Diyetetik

-Coğrafya

-Biyoloji

-Türk Dili ve Edebiyatı

-Siyasal Bilimler Kamu Yönetimi ve Uluslararası ilişkiler

-Öğretmenlik

-İstatistik

-Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik

-Sosyoloji

Bu meslekleri ve bölümleri tercih eden vatandaşlar en kolay şekilde iş bulan meslekler arasında seçim yaparak yüksek tutarlar da gelir elde edebilir. Bunun yanı sıra hızla istihdam edilebilir ve iş bulma olanağını yükseltebilirsiniz.

Dünyada en çok iş bulan meslekler hangileri?

Ülkemizde ve dünyada en çok iş bulan ve en çok tercih edilen ilerleyen senelerin en iyi meslek grupları şunlardır:

-Diş Hekimliği

-Biyoloji Öğretmenliği

-Çevre Mühendisliği

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

-Konservatuvar

-Endüstriyel tasarım

-Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

-Beslenme ve Diyetetik

-İnşaat mühendisliği

-Veterinerlik

-Yapay zekâ destekli sağlık teknisyeni

-IT ve Matematik Uzmanları

-Yol denetleyicisi

-Sağlık hizmetleri müdürü

-Kişisel veri simsarı

-Genetik çeşitlilik memuru

-Mekatronik mühendisliği

-Doktor asistanı

-Görsel iletişim tasarımı

-Pazar araştırma analisti

-Pratisyen hemşire

-Finansal koç

-Bilişim çalışmaları yöneticisi

-Kişisel hafız küratörü

-Genomik portföy müdürü

-Sanal dükkân sherpa

-Uluslararası finans

-Güvenirlik memuru

-3D Üretim Mühendisi

-Uzay Turizm Rehberi

-Gemi mühendisliği

-Biyomedikal mühendisliği

-Moleküler biyoloji ve genetik

-Genetik mühendisliği

-İntenet gazeteciliği

-Uygulama geliştiricisi

-Yapay Zekâ Eğitmeni

-İnsan DNA Programcısı

-Veri Analisti

-İklim Mühendisi

-Drone Pilotu

-Nanoteknoloji Mühendisi

-Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

Belirtilen bu bölümleri seçerek ilerleyen dönemlerde ve günümüzde hızla iş bulup yüksek tutarlarda gelir elde edebilmek için bu iş alanlarını seçebilirsiniz.

Sağlık sektöründe en kolay iş bulan meslekler hangileri?

Sağlık sektöründe çalışmak isteyen ve bu sektörde en kolay şekilde iş bulan meslek grupları şunlardır;

-Tıbbi Asistan (Sekreterlik)

-Hemşire

-Evde Sağlık Yardımcısı

-Doktor

-Terapist

-Optisyenlik

-Ameliyathane Hizmetleri

-Anestezi

-Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

-Ağız ve Diş Sağlığı (Diş Asistanı)

-Eczacı

-Çevre Sağlığı

-Otopsi Yardımcılığı

-Acil Tıp Teknisyeni

-Radyoloji Teknisyeni

- Psikiyatrist

- İlk ve acil yardım (paramedik)

-Odyometri

-Podoloji

-Tıbbi Laboratuar Teknikleri

-Fizyoterapist

-Diş Hekimi

-Solunum Terapisti

-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

-Fizyoterapi Asistanı

-Kök Hücre Araştırmacısı

-Diyetisyen

-Cerrah

-Veteriner

-Saç Ekim Uzmanı

-Çocuk doktoru

-Genetik Danışman

-Anestezi Teknisyeni

-Masaj Terapisti

Günümüzde ve gelecek senelerde en çok iş bulan meslekler arasında seçim yapıp yüksek tutarlarda gelir elde edebilir ve bu meslek gruplarında ortalama olarak dört ay ila altı ay arasında iş bulabilirsiniz.