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İş ilanı: Türk Kızılay çağrı merkezi operatörü alımı yapacak 4 bin TL maaş ile adaylar bekleniyor

Türk Kızılay sıklıkla iş alımları yapmaktadır. Bu kez Türk Kızılay çağrı merkezi operatörü alımı yapıyor. Türk Kızılay çağrı merkezi operatörü 4 bin maaş ile çalışacak adaylar aranıyor. Çağrı merkezi operatörü alımı için başvuru şartları nelerdir? Kızılay çağrı merkezi operatörü alımında görevler nelerdir? Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

05 Ağustos 2021 Perşembe 20:36
İş ilanı: Türk Kızılay çağrı merkezi operatörü alımı yapacak 4 bin TL maaş ile adaylar bekleniyor
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Türk Kızılay çağrı merkezi operatörü alacak

Türk Kızılay bünyesinde çalışan eksikliğinde alımlar yapmaktadır. Bu sefer Türk Kızılay çok sayıda çağrı operatörü alacak. Düzenli olarak iş alımları yapmaktadırlar. 

İlan üzerinden işe alınacak adaylar 4000 TL maaş almak için şanslı kişilerden biri olabilirler. Türk Kızılay çağrı merkezlerinde çağrılara yanıt vermek, yapılacak olan güncellemeleri takip etmek, geri bildirim çağrılara dönüş yapmak gibi işlemleri gerçekleştirecek çağrı merkezi operatörü alınacak. 

İş için gerekli işleri üstlenen adaylar 4 bin TL maaş alacaklardır. 

Çağrı merkezi operatörü alım başvuru şartları nelerdir?

*En az lise mezunu olmak

*İletişim gücünün kuvvetli olması

*İleri düzeyde Arapça okumak, konuşmak ve yazmak

*Tercihen en az 1 yıl çağrı operatörlüğünde çalışmış olması

*Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olması ya da en az 2 yıl tecilli olması

*Görevini yapmasını engelleyecek sağlık durumunun bulunmaması

*Ekip çalışmasında uygunluk

*Sabırlı olmak

*İkna kabiliyetinin güçlü olması

*Gelişime açık olmak

*MS Office programlarına hakim olmak

*Diksiyonu düzgün olmak

Çağrı operatörlüğü görevleri

-Gelen çağrıları prosedüre uygun yanıtlamak 

-Kızılay kart kapsamında güncellemeleri takip etmek

-Kızılay kart kapsamından güncellemeleri uygulamak

-Yanıtlanan çağrılar sonrası raporlamak

-Geri bildirim yapması gereken çağrılara zamanında dönüş yapmak

Türk Kızılay çağrı merkezi operatörlüğü başvurusu için Kızılay’ın resmi sayfasından başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmalısınız. Adaylar kontenjan kapsamında değerlendirilecektir. 


Son Güncelleme: 05.08.2021 20:36
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Iş IlanıIş Alımıçağrı Merkezi OperatörüTürk Kızılay
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