İş Göremezlik Raporu için yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir?

Kişinin bir nedenden dolayı aldığı iş göremezlik raporu süresi boyunca ödemeler rapor sahibine SGK tarafından yapılmaktadır. Alınma nedenine göre ise SGK’ dan alınacak para için istenilen koşullar değişmektedir.

Hastalık Raporu ile Maaş Almak İçin İstenen Koşullar(2020):

*Raporun alındığı zamana kadar kişinin aktif bir şekilde çalışması gerekmektedir,

*Raporun alınacağı zamandan önce kişinin en az 3 aylık sigortasının girilmesi.

Bu koşulları gerçekleştiren raporlu bireyler Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından verilecek olan geçici iş göremezlik maaşını alabilecektir. Ödeme yapılması taktirinde ise ilk 2 günlük bir kesinti yaşarsınız, bu kesinti sadece ücreti almaya başlayacağınız ay içindir. Önekleme yapılması gerekir ise; 30 günlük bir geçici iş göremezlik raporunda alınacak olan para 28 gündür.

Doğum Durumunda Alınan İş Göremezlik Maaşının Koşulları(2020):

*Doğum raporu alınmadan önce ve rapor alındıktan sonra aktif bir işçi olmak,

*Doğumdan önceki son 365 gün içinde 3 aylık sigortanın girilmesi,

*Bireyin doğumdan önce, hamileliğinin 32’ inci haftasına kadar raporunu alması,

Eğer kişi bu koşulları yerine getirdiyse Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından; tek doğuma 112 gün, ikiz veya üçüz durumlarında ise 126 günlük bir iş göremezlik maaşı öder.

İş Kazası Nedeni İle Alınan İş Göremezlik Maaşının Koşulları(2020):

*Rapor alınmadan önce ve aldıktan sonra aktif bir işçi olmak,

*İşveren tarafından kazanın beyanname edilmesi,

*İş kazalarında raporlu bulunulan tüm süreler için ödeme yapılır.

Emekli Çalışan İş Göremezlik Raporu ve Maaşı :

İş kariyerini bitirmiş ve emekli olmuş SGK’ dan yararlanmaya devam edan emekliler için hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu alsalar bile herhangi bir ödeme yapılmaz. Emeklilerin iş göremezlik parası alması için tek şartı iş kazasıdır.

İş Göremezlik Rapor Ücreti(2020) Almak:

*Doktorların gerekli incelemelerinin ardından verilecek olan raporun sisteme bütün bir hâli ile girilmesi,

*Raporun tamamlanıp gönderilmesinin ardından onayı yapılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile işverene gönderilir,

*Rapor işlemlerinin tamamlanmasının ardından raporu alan çalışanın patronu iş göremezlik bildirisinde bulunması zorunludur,

Alınan Rapor Paraları Ne Zaman Yatar:

*Tüm işlemlerin sorumsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, 15 gün içerisinde İş Göremezlik maaşı rapor sahibinin banka veya PTT üzerinden yatırılır.

Hastalık Raporu: 10 ila 15 gün arasında kişinin bireysel banka kartına veya PTT üzerinden kişinin adına yatmaktadır.

Doğum Raporu: 32’ inci hafta kesinlikle iş göremezlik raporu alınmalıdır. Doğumun ardından işveren rapor için iş göremezlik belgesini girer ve ardından SGK 15 gün içerisinde ödemeyi yapacaktır. İşverenin yapacağı bildirimler ise bir arada olabilirken ayrı ayrıda olabilir. Her bildiriden sonra süre değişmez ve 15 gün içerisinde para yatırma işlemi gerçekleştirilir.

Kaza Raporu: Yukarıdakiler ile aynıdır.

İş Göremezlik Raporu Parası Ayın Kaçında Yatar ve Nereden Çekilir:

Yapılacak olan ödeme için belirli bir gün yoktur. Koşulların yerine getirilmesi, işveren tarafından beyan edilmesi ve raporda eksik olmaması ile birlikte ödeme işverenin yaptığı beyanın ardından 15 gün içerisinde rapor sahiplerinin hesaplarına yatmaktadır. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bir banka hesabınız yok ise PTT üzerinden isminize yatırılacak ve 6 ay boyunca çekmeniz sağlanacaktır.

Rapor Parası Nasıl Sorgulanır:

Bireyin e-Devlet web sayfası veya mobil uygulaması ile işlem yapması mümkündür. Bunun için yapılması gereken sisteme giriş yapmak ve SGK-4a/4b İş göremezlik maaşını sorgulama panelinden sorgulama işlemleri yapılabilir. Sisteme giriş için ise size gereken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir. Sitede aldığınız geri dönümlerin anlamı ise :

*Rapor parası bilgisi yok: Bunun anlamı raporunuzun siteme hiç girilmediği, SGK veya işveren tarafından bir işlemin yürürlüğe geçmediği gibi anlamlara gelmektedir. İş göremezlik raporunun tamamlanmasının ardından hala bu ibareyi görüyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmeniz gerekmektedir.

*Rapor maaşı merkeze yol aldı: Bunun anlamı ise iş göremezlik raporunun onaylandığını ve maaşınızın banka veya PTT’ ye yatırılma işleminin başladığı anlamına gelir, bu ibareden 1 hafta sonrasında paranız yatacaktır.

*Rapor maaşı bankaya yatırıldı: Bunun anlamı ise paranızın banka veya PTT’ ye yatırıldığı anlamına gelmektedir. Tanımlı bir bankada bulunduysanız bankaya yatacaktır.

*Ödendi: Yatırılan maaşı PTT şubesinden aldığınızı ya da paranızın banka hesabınıza yatırıldığını söyler.

*İş göremezlik rapor maaşı emanete alınmıştır: Bu ibare maaşınız yattıktan 2 ay sonra bile çekmediyseniz karşınıza çıkmaktadır. SGK’ ya geri gönderildiği anlamına gelmektedir. Maaşı tekrar almak için Sosyal Güvenlik Kurumlarına beyanname yazılmalı veya e-Devlet sisteminden tekrar hesap tanımlaması yapmanız gerekmektedir. Bu işlemleri yaptığınız taktirde SGK’ ya geri gönderilen para hesabınıza tekrar 3 gün içerisinde yatmaktadır.

E-devlet sistemi dışında ise herhangi bir SGK merkezine giderek, SKG telefon ile aranarak ve alo 170 numarasından Turkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile öğrenilebilir.

Aile Hekiminden Rapor Almak:

Aile hekimi en çok 10 günlük bir rapor verebilmektedir. Eğer şikayetler devam ediyorsa iki kez daha 10 günlük rapor verebilir onun ardından ise heyet raporu almanız üzerine size uyarıda bulunur. İş kazası durumunda ise kişinin en yakın Devlet Hastanesine gitmesi istenmektedir. Bunun için aile hekimi iş göremezlik iş kazası raporu verememektedir.