İş gereği sürekli seyahat etmek zorunda olanların orucu nedir? Yolculuk yapanların oruç hükümleri nelerdir?

Ramazanın gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi de orucu bozan durumlar ve seyahat edenlerin orucunun ne olduğunu araştırmaya başladı. 12 Nisan 2021 günü ilk orucunu tutacak olan Müslüman alemi araştırmalarına devam ediyor.

Seyahat edenlerin orucu nedir? Yolculukta olanların oruç hükmü nedir?

Seyahat ederken oruç tutmak hastalık durumlarında oruç tutmakta olduğu gibi süreç devam edene kadar ibadet yapılmayabilir. Sürekli mazereti olanlar mazeretleri ortadan kalkana kadar oruçlarını kaza edebilirler. Konu ile ilgili Bakara suresinde ‘Kim de hasta veya yolcu olursa, (oruç) tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun.’ Ayeti buyrulmuştur.

Sürekli olarak uzun yol yapan ve dışarıda olanlarda bu hükme göre ibadetlerini kaza edebilirler.