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İş Bankası‘ndan gelir belgesiz anında kredi! Kefilsiz 36 aya kadar vade imkanı

Yeni yıla girerken müşterilerine düşük faiz oranıyla kefilsiz koşulsuz kredi veren İş Bankası, şartlarını açıkladı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, acil paraya ihtiyacı olanlar 40.000 TL'ye kadar anında kredi çekebilecekler. Gereken şartları ve özellikleri açıkladığımız haberimizin detayları sizlerle..

18 Aralık 2020 Cuma 16:38
İş Bankası‘ndan gelir belgesiz anında kredi! Kefilsiz 36 aya kadar vade imkanı
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İş bankasından gelir belgesi almadan hemen kredi!

 

Müşterileri için gelir belgesi istemeden yılın belirli dönemlerinde kredi veren İş Bankası, 2021 yılına girmeye ramak kala bazı şartlar hazırladı. Kefil ve koşul şartı olmadan ihtiyacı olanlara kredi çekme fırsatı sunan bankanın istediği şartlar ve kredi özelliklerinin detayları haberimizde sizlerle.

İş Bankası bünyesindeki müşteriler, yılın belirli dönemlerinde bankanın sunduğu gelir belgesi ve kefil olmaksızın kredi çekme şanslarına sahiptirler. Acil ihtiyaçları olduğu zaman kredi puanı yüksek olan bir vatandaşın yararlanabileceği kredi, bankada mevcuttur.

Bankanın, mobil bankacılık üzerinden her zaman başvuruya imkan sağlaması, anında hesaba geçecek olan paraya kaynak sağlıyor. Yeni yılda geçerli olacak düşük faiz oranlarını ve kolay vade seçeneklerini müşterilerine açıklayacak.

Online mobil bankacılık sistemini kullanan ve hesaplarında para olan banka kullanıcıları, gelir belgesiz kredi fırsatından kolayca yararlanabilecek. Yapılacak olan kredi başvuruları banka şubelerinden yapılabileceği gibi intenet şubelerinden, mobil bankacılıktan veya ATM’lerden de yapılabilecek. Müşterilerin krediden onay almaları halinde para, “kullanılabilecek krediler” kısmına otomatik olarak aktarılacak. En son müşteriye bırakılan onaydan sonra para kullanılır durumda olacak.

İhtiyaç kredisi özellikleri

%0,99’dan başlayan faiz oranı, müşterilerin diğer banka ve İş Bankası’nda yapmış oldukları ödeme performanslarına göre belirli olacak. %1,69’a kadar çıkan faizden yararlanmaları halinde, çekilen krediden bir sefer ile sınırlı olmak üzere dosya masrafı alınmaktadır. Dosya masrafı, çekilecek kredinin binde beşi kadar olacaktır.

Başvuru yapılabilecek kredi miktarı 1000 TL ile 40.000 TL arasında olacaktır. Eğer ki müşteriler 40.000 TL’nin üzerinde bir miktar için başvurmak isterler ise, bunlardan ek belge istenebilir. 40.000 TL üzerinde yapılacak olan başvurular yalnızca şubelerden kabul edilecek.

İhtiyaç kredisi başvuru şartları

Krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan gereken şartlar, İş Bankası tarafından açıklandı. Şartlara göre;

  • Son 3 aylık sigorta primleri düzenli şekilde ödenen vatandaşlar,
  • İspatlanmış aylık sabit bir gelirleri olan vatandaşlar,
  • Diğer bankalardaki sahip oldukları borçları son 6 ay içerisinde ödenen vatandaşlar,
  • 1500 ve üzeri kredi notuna sahip olanlar,
  • Daha önceden çekilen kredilerini düzenli ve eksiksiz ödeyen vatandaşlar,
  • Başka bankalarda bulunan borçları, aylık gelir miktarından yüksek olmayan vatandaşlar,

başvuru yapabilirler.

Başvuru için sıra bekleyen vatandaşların, bankanın belirlemiş olduğu özelliklerde gereken koşulları sağlamaları gerekmektedir. İşbank cep şubesi, intenet şubesi ya da İş Bankası şubelerinden başvuru için hazır hale gelen vatandaşların istekleri, onaylandığı an istenilen kredi hesaplarında olacaktır.

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:38
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