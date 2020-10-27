İş Bankası personel alımı ne Zaman? İş Bankası hangi alanlarda personel alımı yapacak?

İş sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşın sıklıkla araştırdığı iş ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Açıklamalar İş Bankasından gelirken, İş Bankası personel alımı yapacağını belirtti. Yapılacak alımlarda veri uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bulut bilişim ve performans mühendisi, DevOps Mühendisi, İletişim ve Ağ yönetimi mühendisi ve uzman yardımcısı alanlarında uzman olan vatandaşları bünyesine almak için iş ilanlarını aktif etti.

İş Bankası personel alımları ne zaman gerçekleşecek?

İş Bankası’nın alacağı personellerin ne zaman başvuruları yapacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken gerekli tüm şartlar ve bilgiler İş Bankası tarafından duyurulacaktır.

İş Bankası personel alımları şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Almanca, İngilizce, Fransızca dillerinden en az birini ileri düzeyde biliyor olmak. Bunun için istenen belgeler şunlardır:

İngilizce için TOEFL 85, Almanca için Goethe Enstitüsü Zertifikat C1 (ZMP), Zertifikat C2 (GDS), Fransızca için Fransız Milli Eğitim Bakanlığı (Fransız Kültür Merkezi) DALF C1, DALF C2, TEF (Fransız Kültür Merkezi) 699.

Herhangi bir suçtan cezaevine girmemiş olmak,

4 yıllık eğitim veren üniversitelerin web sitesinde belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

Askerliğini yapmış olmak, muaf olmak ya da 2020 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak,

06.2019 Tarihinde 30 yaşından küçük olmak,

Sağlık koşulları Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak,

Daha önce İş Bankası tarafından açılan sınavların herhangi bir aşamasında elenmemiş olmak, daha önce bu sınavlara katılmamış olmak.

Mecburi hizmet yükümlülüğü olmamalıdır.

Uzman yardımcılığı için belirlenen şartlar,

İş Bankası tarafından yapılacak alımlarda diğer kadrolar için aranan şartlar ise,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İngilizce bilgisini TOEFL sınavından en az 85 alarak belgelemek,

Hiçbir şekilde hüküm giymemiş olmak,

4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İş Bankası web sitesinde belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

Askerliğini yapmış olmak, muaf olmak ya da 2020 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak,

07.2019 Tarihinde 30 yaşından küçük olmak,

Sağlık koşulları Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak, (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor ile belgelenmelidir)

Daha önce İş Bankası tarafından açılan sınavların herhangi bir aşamasında elenmemiş olmak, daha önce bu sınavlara katılmamış olmak.

Mecburi hizmet yükümlülüğü olmamalıdır.

işe alımlar için banka tarafından işlenecek süreç ise,

Genel yetenek sınavına girilir.

Değerlendirme merkezi tarafından yetkinlik ve davranış incelenmesi prensibine dayanan aşamadan geçilir.

İnsan Kaynakları uzmanları ile görüşülür

Üst düzey yöneticilerle panel mülakat aşamalarından geçilir.

Bütün bu aşamalardan başarıyla geçen adaya iş teklifi yapılır.

Teklifi kabul eden aday banka tarafından istenen belgeleri hazırlayıp teslim eder.

Adayın sunduğu belgeler banka tarafından kabul edildikten sonra aday göreve başlayabilir.

İş Bankası insan kaynakları iletişim bilgileri nelerdir?