İş Bankası Maximum kredi kartı nasıl internet alışverişine açılır?

İntenetten yapılacak her alışverişi dahada güvenli bir hale getiren uygulamalar sayesinde çok daha kolay ve rahat alışverişi yapılabiliyor. Türkiye İş bankası müşterisi olan kişilere sunulan kartlardan birine sahip olanlar intenetten yapacakları kredi kartı ve banka kartıyla alışverişlerde onay vermek gerekmekte. Bu konularla ilgili olarak bankamatik kartı intenet alışverişine nasıl açılır, İş bankası Maximum kredi kartı intenet alışverişine açtırma, iş bankası 3D Secure açma ve intenet alışveriş limiti arttırmayla ilgili olarak detaylara yazımızda yer verdik.

Bankamatik kartı intenet alışverişine nasıl açılır?

Bütün bankamatik kartları intenet alışverişlerine açılabilir ve intenetten limit dahilinde alışveriş yapılabilir. Bankamatik kartı intenet alışverişine açmak için kullanılan yöntemler şöyle;

-Kullanılan bankamatik kartlarını ONAY yazarak bir boşluk bırakıp bankamatik kartınızın son dört ya da altı hanesini yazıp bankanın belirteceği SMS numarasına gönderip kartlarınızı intenet alışverişlerine açılabilir.

-Şunu unutmamak gerekir ki her bankanın mesaj yoluyla kartı intenete açma numaraları farklıdır.

-Bunların haricinde bankamatik kartlarınızı intenet alışverişlerine açmak için işlem yapacağınız kartlarınıza bağlı olan çağrı merkezini arayıp müşteri temsilcileriyle görüşebilir ve bankamatik kartlarınızı intenete açabilirsiniz.

-Diğer taraftan da bir başka yolda mobil bankacılıktan giriş yapıp banka kartı seçeneğini seçerek ve oradanda kart ayarlarına girip E-TİCARET seçeneğini seçip intenet alışverişini yurtiçi ve yurtdışı olarak ayarlayabilirsiniz.

İş Bankası kartı intenet alışverişlerine nasıl açılır?

İş Bankası kartınızla intenet alışverişleri yapabilmek için belirtilen bu adımları uygulayabilir ve bireysel kartlarınızın intenet alışverişlerini aktif ederek alışverişe devam edebilirsiniz.

-İş Bankası Maximum Mobil üzerinden ‘Kartlarım’ kısmına giriniz

-Karşınıza çıkan pencereden kart seçimi yapınız.

-Kart Ayarlarım kısmına girin.

-Gereken işlem izinlerini vererek İş Bankası kartlarınızı intenet alışverişlerine açabilir.

İşCep’den kredi kartlarını intenet alışverişlerine nasıl açılır?

-İşCep’e giriş yapıp kartlarım kısmına giriniz.

-Daha sonra Kart Ayarlarım kısmına giriniz.

-Ardından Kullanım Tercihleri kısmından kart seçimi yapınız.

-İntenetten Alışveriş kısmından kartlarınıza alışveriş yetkilerini aktif hale getirin.

-Güncelleyip hemen intenetten alışverişi sürdürebilirsiniz.

SMS ile İş Bankası kredi kartları intenet alışverişlerine nasıl açılır?

-Kartlarınız intenet yetkilerine kapalı ise, ”SANALONAY” yazıp bir boşluk bırakınız.

-Ardından yetkisini açmak istediğiniz İş Bankası kredi kartını ya da bankamatik kartını son altı hanesini yazınız.

-Sonrasında da 4402‘ye SMS ile gönderiniz.

-Kısa süre içinde İş Bankası kartı intenet alışverişlerine açılacak.

Çağrı merkezinde İş Bankası kartları intenet alışverişlerine nasıl açılır?

-0 850 724 07 24 numarasını arayıp müşteri numaranızla ya da şifrenizle müşteri temsilcisine bağlanıp,

-Kartların intenet alışveriş yetkilerinde güncelleme yapabilir.

-Ayrıca size en yakın olan İş Bankası şubelerine gidip intenet alışverişlerine kartlarınızı açtırabilirsin.

İş Bankası Maximum kredi kartlarını intenet alışverişine nasıl açılır?

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Maximum kredi kartlarınızı mobil uygulamadan intenetten alışverişlere açmak için; Kartlarım kısmından Kart seçimi yapınız,

-Kart Ayarlarım ve İşlem İzinleri yollarını uygulayıp kartların intenet alışverişlerine yetkilerini açabilir.

-İşCep üzerinden Kartlarım kısmından Kart Ayarlarım sekmesine tıklayın..

-Kullanım Tercihleri kısmından ise Kart Seçimi yapınız,

-İntenetten Maximum kartlarınızın intenet alışveriş yetkilerini bu şekilde güncelleme yapabilirsiniz.

-Aynı zamanda SMS ile 4402’ye belli bir tutar karşılığında SANALONAY yazıp bir boşlukla alışverişe açmak istenilen kartın son altı hanesini yazıp işlemi yapabilir ve kartı e-ticarete açabilirsin.

İş Bankası intenet alışverişi limiti arttırma nasıl yapılır?

İstenildiği zaman kart limitlerinizi oldukça kolay bir şekilde arttırabilirsiniz. Bunun için İş Bankası intenet alışveriş limiti arttırmayı 0 850 724 07 24 numaralı çağrı merkezine arayıp intenet alışverişlerine açma ve limit artış işlemleri hemen yapılabilir. Ayrıca İş Bankası limit artışı için başka bir yol ise şöyle;

-Maximum kart limit artışını yapmak için Maximum Mobil’e giriş yapınız.

-Ekranda yer alan Kartlarım kısmına tıklayınız.

-Alt kısımda bulunan Limit Artışı seçeneğine tıklayınız.

-Tanımlı kredi kartınız sayesinde istenilen kartın limit arttırma işlemi yapabilir.

İş Bankası kredi kartı intenet alışverişine nasıl kapatılır?

İş Bankası, müşterilere dört farklı yöntemle kredi kartları intenete alışverişleri kapatabilirsiniz. Belirtilen yolları uygulayarak kartını intenet alışverişine rahatça kapatabilir.

-İş Bankası Mobil Bankacılık uygulamasından Kredi Kartı Ayarlarına kısmına giriş yapınız, ardından kartları e-ticarete yurt içi ve yurt dışı olarak kapatabilir.

-İş Bankası SMS ile 4402 numaraya T.C. kimlik numaranızla ve ‘intenet alışverişine kapatma’ mesajını yazınız. Böylece kısa mesajla kartı intenet alışverişlerine kapatabilir.

-Ayrıca 0 850 724 07 24 numarasından müşteri hizmetlerini arayıp kart ayarlarım kısmından sesli bir şekilde kartı alışverişlere kapatabilir.

-İntenet Bankacılığı üzerinden şifre ve müşteri numaranızla giriş yapıp kredi kartı ayarları kısmından İş Bankası Kredi Kartı ile İntenetten Alışveriş kısmını off (kapalı) duruma getirip kartı alışverişlere kapatabilir.

İş Bankası 3D Secure açma ve kullanma

-Güvenli alışveriş yapılan e-ticaret sitelerin de ödeme yapılmak üzere ödemeye basıldığında yeni bir pencere açılacaktır.

-Sayfanın üzerinde alışverişlerinize ait bilgilerle birlikte ”Kişisel Güvence Mesajı” ismi verilen bir bilgi yer alır.

-İşlemi doğrulamak için kullanacak şifrenizle ve şifreye ait olan bir işlem kodu bulunacaktır.

-”Kişisel Güvence Mesajı” size aitse bu şifreyle sisteme kendinizi tanıtabilir.

-Siz şifre girişi yapmadan alışveriş işlemi tamamlanmayacak.

-SMS ile gelen şifrenizi üç dakika içinde kullanıp işlemi tamamlayabilir.

İş Bankası kredi kartları neler?

-MaksimumKart

-Maksimum AltınKart

-Maksimum PlatinCard

-Maximiles.