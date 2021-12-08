İş arama izni nedir, nasıl kullanılır? İş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?

Özel sektörde çalışanlar, farklı bir iş aramak amacıyla iş arama izinlerini kullanabiliyorlar. 4857 Sayılı Kanuna göre de işçilerin bu hakkı yasa tarafından koruma altına alınmıştır. İş arama iznini merak edenler ise ‘’iş arama izni nedir, nasıl kullanılır? İş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?’’ sorularının yanıtını öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor.

İş Arama İzni Nedir, Nasıl Kullanılır?

İş Arama İzni Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İş arama izni, özel sektörde çalışan işçilerin farklı bir iş arama amacıyla kullandıkları izindir. Günde 2 saatten az olamayan iş arama izninin alınması için işverene iş arama izninin kullanılacağına dair bir dilekçe verilmesi gerekir. Bu iznin işçiye verilmesi ise 4857 Sayılı Kanuna göre zorunludur.

İşveren işçiye iş arama iznini vermekle yükümlüdür. İş arama izni içerisinde çalıştırılan işçiye o saatlerin ücreti 2 kat fazla olarak verilir. Önek olarak saatlik 100 TL alan bir işçiye 200 TL verilmesi şarttır.