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İş Analisti maaşı ne kadar? İş Analisti ne iş yapar ?

Son zamanlarda öne çıkan iş analisti mesleği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İş analisti, kurumların iş süreçlerini değerlendirme gereklilikleri ön görme, çözümler üretme vb. faaliyetlerini yürütmektedir. Peki iş analisti maaşları ne kadar? İş analisti iş ilanları ve güncel maaşları hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık…

30 Kasım 2021 Salı 20:22
İş Analisti maaşı ne kadar? İş Analisti ne iş yapar ?
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İş analisti, son zamanlarda popülerlik kazanan meslek gruplarından biri. İş arayan ve iş analisti olmak isteyen birçok kişi İş analisti mesleğinin detaylarını araştırıyor. İş analistleri ne iş yapar? İş analisti olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir? İş analisti maaşları ne kadar? İş analisti meslek grupları neler? İş analisti meslek kodu? gibi merak edilen sorulara haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz…

İş analisti nedir, ne iş yapar?

Günümüzde birçok meslek önemini kaybetti. Bazı meslekler zamanla unutulurken bazı meslekler günümüz dünyasında oldukça popüler hale geldi. Yeni meslek alanlarıyla birlikte ön plana çıkan birçok meslek oldu. Son zamanlarda ön plana çıkan mesleklerden biri de iş analistliği. Peki iş analisti ne iş yapar?

İş analisti en genel tanımıyla kurumların iş süreçlerini değerlendirir, problemlere çözümler üretir, raporlar hazırlar ve yayınlar. İş sorunlarına çözümler geliştirir ve şirketin satış çabalarını ilerletmek için uğraşır.

İş analisti maaşları 2021

İş analisti olmak isteyen kişiler iş analistlerinin maaşlarını merak ediyor. İş analistleri aylık ortalama 6.750 TL maaş almaktadır. İş analistleri minimum 2.826 TL, en yüksek 12.350 TL maaş almaktadır. İş analisti olmak için İŞKUR’daki iş analisti ilanlarını takip edebilirsiniz.

İŞKUR iş analisti iş ilanları

İŞKUR üzerinden iş analistli ilanlarına bakmak istiyorsanız İŞKUR'un sayfasına https://www.iskur.gov.tr/ intenet adresinden ulaşarak  inceleyebilirsiniz.

İş analisti olmak için hangi bölümden mezun olunmalıdır?

İş analisti olmak isteyen birçok kişi bu mesleği yapabilmek için hangi bölümden mezun olunması gerektiğini merak ediyor. Bu mesleği yapabilmek için gereken en düşük eğitim düzeyi lisans seviyesi olarak kabul ediliyor.

İş analisti ne iş yapar?

İş analisti olmak isteyen kişiler iş analistlerinin hangi görevlerde bulunduğunu araştırıyor. Kurumda çeşitli görevlerde bulunan iş analistlerinin sorumlulukları şu şekilde belirlenmiştir:

  • İş akışı çizelge ve diyagramları hazırlamak. 
  • Var olan uygulamaları inceleyerek geliştirmek ve değişiklikler tasarlamak.
  • Proje ekibi ve bütçesi oluşturmak.
  • Problemlere çözüm üretmek ve ilerleme raporları yayınlamak. 
  • Teknik raporlar hazırlamak. 
  • Fikirleri paylaşmak üzere toplantılar düzenlemek. 
  • Çeşitli alanların denetimini sağlamak.
  • Teknisyeni müşteri ve yönetim ile iletişim halinde olmak.
  • Teslim edilen ürünleri takip etmek ve projeleri zamanında gerçekleştirmek iş analistlerinin sorumlulukları arasındadır.

İş analisti meslek ana grubu

İş analisti meslek ana grubu profesyonel meslek mensuplarıdır.

Meslek alt ana grubu

İş ve yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek grubu

Yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek birim grubu

Profesyonel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları

İş analisti meslek kodu 

İş analisti mesleğinin meslek kodu 2423.03 olarak belirtilmiştir. 


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:22
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