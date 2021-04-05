İş adamı evinde ölü bulundu!

İstanbul Cihangir semtinde yaşamını sürdüren iş adamı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi 41 yaşındaki Oğuzhan Sarıoğlu'dan bir kaç gündür haber alamayan ve telefonla ulaşamayan ardaşları bugün erken saatlerde Sarıoğlu'nu evine gitti. Kapıyı çaldıkları halde açılmamasından şüphe duyan Sarıoğlu'nun arkadaşları çilingire haber verdi.

Çilingir yardımıyla eve giren kişiler Oğuzhan Sarıoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken buldu ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede Oğuzhan Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sarıoğlu'nun cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ

Öte yandan Sarıoğlu ile aynı apartmanda yaşayan komşusu 41 yaşındaki Oğuzhan Sarıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde koronavirüs yakalandığını ve evinde karantinada olduğunu söyledi.Oğuzhan Sarıoğlu'nun ailesinin Çanakkale'de yaşadığını ve koronavirüs sebebiyle karantinada oldukları için İstanbul'a gelemedikleri öğrenildi.