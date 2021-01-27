İş adamı Enver Ocak'a şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen silahlı saldırı sonrası polis alarma geçti. İlçede bulunan iş yerinin önünde sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Enver Ocak, ağır yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ocak'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şirketinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan yemek firması sahibi Enver Ocak, kanlar içerinde yere yığıldı. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken silah seslerini duyan şirket çalışanları dışarı çıktıklarında patronlarını yerde kanlar içinde yattığını gördüler. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı halde yerde yatan Enver Ocak'ı ambulansa alarak yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan iş adamının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerini inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için bir çalışma başlattı.

İş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeyi alan ekipler sokaktaki boş kovanları alarak saldırganlar hakkında delil topladı.