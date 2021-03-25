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İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?

Varolan düşüncelerin, ilerlemesini istememe, gelişmesine kapalı olmasını isteme durumuna irtica denir. Son zamanlarda bürokratların dilinden düşmeyen bu kelime, vatandaş tarafından merak ediliyor. Bizde sizler için irtica kelimesini araştırıp hakkında bilgi veriyoruz. Buyrun haberimize.

25 Mart 2021 Perşembe 18:20
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
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Düşüncenin ilerlemesini istememe halidir. Gelişme ve yenileşmeye kapalı kalmaktır. Son zamanların hit kelimesidir. Çok sık duyulan bu kelime ne anlama gelir? İrtica nedir? İrtica faaliyetler nelerdir? Hep birlikte bakalım.

Düşüncenin olduğu yerde saymasını istemektir. Kimileri bunu çok ağır ifadelerle de anlatsa da biz olması gereken ifadelerle açıklamaya çalışıyoruz. Kimilerine göre irtica: yobazlık, gericilik medeniyetten uzaklık gibi anlamlar taşır. Bir kelimeye bu kadar çok anlam yüklemek niyedir bilinmez. İnsan kelimeye duyduğu hırsı, kelimenin anlamlarına boşaltarak hırsını giderir. Biz sadece yerinde saymak deyimiyle özetleyebiliriz. 

Detaylı bakacak olursak, şu anki konumdan önceki konuma geçişi istemek olarakta diyebiliriz. Toplumsal, siyasal, ideolojik çerçevede eylemler olarak istenilen irtica olarakta diyebiliriz. Fransız devriminde monarşi şartlarına geri dönmeyi istemekte olabilir. 

19.yüzyılda cumhuriyetçilik, sosyalizm, liberalizm karşıtını anlatmak için söylenmiştir. Çoğunlukla politik ve sosyal yaşamda ilerlemeyi istememe halidir. 

20.yüzyılda hem sanayileşmeyi kabul edip hemde düşünce ve devlet bazında totaliter kalmayı planlayan görüştür. İspanya'da Franco, Fransa'da Vichy, Portekiz'de Antonio Salazar yönetimine verilecek öneklerdir. 

Günümüzde ise bunu taşıyan ülkeler hala vardır. Almanya Neonaziler, Afganistan Taliban ve ABD'de Ku Klux Klan irtica düşüncesine sahiptirler. Azınlık olarak nitelendirebiliriz. 

Bu kelime anlam karmaşasına sebep olmaktadır. Dinine çok bağlı kimseler için de kullanılan bu kelime farklı ülkelerde farklı anlamlara sahip olabilir. 

İrticai Faaliyetlere bakacak olursak;

Kesin şu anlama sahiptir diyemeyiz. Bulundukları toprakları, gelişim ve yenileşmeye açmamak geriye doğru sürükleme faaliyeti diyebiliriz.

Türk siyasetine 2. Meşrutiyet'ten sonra girdi. Burada yenileşmeye karşı çıkanlar tarafından, 31 Mart Vak'ası, Adana Vak'ası ve Beşiktaş Kumkapı olaylarıyla 2.Abdülhamid'i tekrar devlet başına gelmesini isteyenler tarafından gerçekleşti. O zamanlar aralarında İslamcılar'ında varolduğu Meşrutiyet taraftarları bunu irticai hareket diye nitelendirdi. İrticai kelimesi ilk kez burada kullanıldı. 

Osmanlı'da farklı zamanlarda olan isyanlarda bu kelime kullanılmaması, kelimenin yeni olduğunun göstergesidir. Bazı Cumhuriyet dönemi yazarları kaleme alırken bu olayları irticai faaliyet olarak yazdı.

Bu faaliyetlere karışmamış olmak;

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve astsubay eğitimi veren Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları'na girme kriterlerinde olan 'irticai faaliyetlere karışmamış olma' bu maddeyi kaldırdılar.

28 Şubat zamanında ordu içinde tatsızlıklar çıkması yüzünden sıkça tartışma konusu olması ve birçok subayın görevinden uzaklaştırılmasındaki ilk neden olan 'irticai faaliyet' maddesi silindi.

Önceden olsa bu madde aranan şartlar arasında yerini alıyordu. Fakat kaldırıldı. Bunun yerine şu madde eklendi: ''Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak'' 



Son Güncelleme: 25.03.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
IrticaFaaliyetTSK
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