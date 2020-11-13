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İrlanda Usulü Elmalı Kek tarifi!

MasterChef Türkiye programında yarışmacılardan yapması istenilen İrlanda usulü elmalı kek program hayranları tarafından merak edilmeye başladı. Pek çok kişi İrlanda usulü elmalı kek nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 01:02
İrlanda Usulü Elmalı Kek tarifi!
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İrlanda’nın en sevilen keklerinden bir tanesi olan elmalı kek son zamanlarda mutfakta zaman geçirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başladı. Yeni lezzetleri denemek isteyen pek çok kişi İrlanda usulü elmalı kek tarifini araştırıyor.

MasterChef Türkiye programının son bölümünde yarışmacılardan istenen İrlanda usulü elmalı kek programı izleyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Normal elmalı keklere nazaran daha pürüzlü ve daha dolgun olan İrlanda usulü elmalı kek, süt, yumurta ve şekerden oluşan ve adı Custard sos olan bir sos ile servis ediliyor.

İrlanda usulü elmalı kek malzemeleri

3 su bardağı un

3/4 su bardağı şeker

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz

Çeyrek tatlı kaşığı muskat


1-2 diş karanfil

Yarım su bardağı tereyağı

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

3/4 su bardağı süt

4 adet yeşil elma

Üzerine serpmek için;

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı

Toz karanfiliniz yoksa karanfilleri bir havanda ezerek toz haline getirin. Daha sonra elmaları soyarak küp küp doğrayın. Derin bir kaseye un, şeker, kabartma tozu, tuz, karanfil ve muskatı alarak karıştırın. Karışım son halini aldığında elmaları ekleyerek bir kez daha karıştırın.

Elmalar ve karışımın karışması için beklemeye bırakın. Tereyağını erittikten sonra içine sıvı yağ, yumurta, süt ve vanilya özü koyarak karıştırın.

Bu malzemeleri elmalar ile buluşturun ve karıştırın. Kilitli bir kek kalıbına tüm malzemeleri koyun ve fırına verin. 180 derecede 45 – 50 dakika pişirdikten sonra çıkarın ve üzerine toz şeker ilave edin. Tatlınız servise hazır.



Son Güncelleme: 13.11.2020 01:02
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