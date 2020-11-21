İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

iPhone 12 serisinin Türkiye'de hangi fiyatlarla satılacağı belli oldu!

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen Apple marka telefonlara ilgi gösterilmeye devam ediyor. Son olarak iPhone 12 serisinin ülkemizde hangi fiyatlarla satılacağı belli oldu. Fiyatlar görenlerin ağzını açık bıraktı...

21 Kasım 2020 Cumartesi 03:40
iPhone 12 serisinin Türkiye'de hangi fiyatlarla satılacağı belli oldu!
Takip Et:

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple yeni iPhone cihazları ile milyonlarca kişi tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Uzun zamandır milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen iPhone 12 serisinin Türkiye’de hangi fiyatlar üzerinden satışa sunulacağı belli oldu.

Türkiye’de dolar kurunun ne kadar yüksek olduğu düşünüldüğünde ve Apple’ın Türkiye’de uyguladığı fiyat belirleme politikasına bakıldığında iPhone 12 telefonlarının oldukça yüksek rakamlara satışa çıktıları görülüyor. Apple’ın Türkiye’deki dolar artışını da göz önünde bulundurarak hesaplama tutarını 1 dolar için 8.50 TL olarak baz aldığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak doların Türkiye’de 8.50 TL’yi geçmediği sürece iPhone 12 fiyatlarının da aynı kalacağı söylenebilmektedir.

 


iPhone 12 Mini Fiyatı

  • iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL (yurt dışı 699$)
  • iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL (yurt dışı 749$)
  • iPhone 12 mini 256 GB:   11499TL (yurt dışı 799$)

iPhone 12 Fiyatı

  • iPhone 12 64 GB: 10999TL (yurt dışı 799$)
  • iPhone 12 128 GB: 11499TL (yurt dışı 849$)
  • iPhone 12 256 GB: 12499TL (yurt dışı 899$)

iPhone 12 Pro Fiyatı

  • iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL (yurt dışı 999$)
  • iPhone 12 Pro 256 GB:   15999TL (yurt dışı 1099$)
  • iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL   (yurt dışı 1299$)

iPhone 12 Pro Max Fiyatı

  • iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL(yurt dışı 1099$)
  • iPhone 12 Pro Max 256 GB:17999TL(yurt dışı 1199$)
  • iPhone 12 Pro Max 512 GB:19999TL (yurt dışı 1399$)


Son Güncelleme: 21.11.2020 03:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleIphone 12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldürdü
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak bulundu
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak bulundu
BİM marketler 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM marketler 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama!
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama!
Kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan abla yaşam mücadelesi veriyor
Kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan abla yaşam mücadelesi veriyor

Popüler Haberler

SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Sigortalı çalışırken iş gücü kaybı yaşayanlara iş göremezlik maaşı bağlanıyor!
Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2020
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2020
2020 Vakıfbank limitlere göre havale ve eft işlem ücretleri
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2020
Halkbank' tan Mutlu Emeklilik İhtiyaç Kredisi nedir? 5 yıllık vade ile 100.000 TL kredi imkânı!
Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur? ÇKS kaydı için gerekli evraklar ve şartlar
Ferhat ile Şirin dizisi neden yok? Fox TV Ferhat ile Şirin dizisi bitti mi, final yaptı mı?
FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak?
The Handmaids Tale yeni sezon ne zaman başlayacak? 3. Sezon yayın tarihi belli oldu
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 21 Kasım 2020 Cumartesi
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.