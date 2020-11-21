iPhone 12 serisinin Türkiye'de hangi fiyatlarla satılacağı belli oldu!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple yeni iPhone cihazları ile milyonlarca kişi tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Uzun zamandır milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen iPhone 12 serisinin Türkiye’de hangi fiyatlar üzerinden satışa sunulacağı belli oldu.

Türkiye’de dolar kurunun ne kadar yüksek olduğu düşünüldüğünde ve Apple’ın Türkiye’de uyguladığı fiyat belirleme politikasına bakıldığında iPhone 12 telefonlarının oldukça yüksek rakamlara satışa çıktıları görülüyor. Apple’ın Türkiye’deki dolar artışını da göz önünde bulundurarak hesaplama tutarını 1 dolar için 8.50 TL olarak baz aldığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak doların Türkiye’de 8.50 TL’yi geçmediği sürece iPhone 12 fiyatlarının da aynı kalacağı söylenebilmektedir.

iPhone 12 Mini Fiyatı

iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL (yurt dışı 699$)

iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL (yurt dışı 749$)

iPhone 12 mini 256 GB: 11499TL (yurt dışı 799$)

iPhone 12 Fiyatı

iPhone 12 64 GB: 10999TL (yurt dışı 799$)

iPhone 12 128 GB: 11499TL (yurt dışı 849$)

iPhone 12 256 GB: 12499TL (yurt dışı 899$)

iPhone 12 Pro Fiyatı

iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL (yurt dışı 999$)

iPhone 12 Pro 256 GB: 15999TL (yurt dışı 1099$)

iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL (yurt dışı 1299$)

iPhone 12 Pro Max Fiyatı