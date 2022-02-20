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İpekyol müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? İpekyol müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?

İpekyol müşteri hizmetlerinin numarası ne? İpekyol'a ait olan müşteri hizmetlerinin numarası merak konusu oldu. İpekyol'un müşteri hizmetleri numarasına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, internet üzerinden araştırma yapmaya başlamış durumda.

20 Şubat 2022 Pazar 12:08
İpekyol müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? İpekyol müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?
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İpekyol gibi müşterisi fazla olan pek çok firmanın çağrı merkezlerine bağlanılması veya çağrı merkezinin numarasını bulabilmek her zaman basit olmamaktadır. Bazen İpekyol çağrı merkezlerine bağlanılabilirken bir süre beklemenize gerek olunabiliyor. Müşteri temsilcileri hatlarda oluşan çağrı yoğunluğuna göre kesinlikle sizlere dönüş sağlayacak, şikayet ve sorunlarınızla ilgilenecektir. İpekyol çağrı merkezlerine bağlanabilmek için aşağıda yer alan iletişim ile bağlantı kurarak destek isteyebilirsiniz.

Kullanıcıların en çok karşılaştığı sorundan birisi olan ürün iadesi, hatalı ürün, üründe gecikme yaşama gibi sorunlar olmaktadır.

Kendi kendinize çözüm bulamadığınız zamanlarda İpekyol çağrı merkezlerinden destek istemek en mantıklı seçenekler arasındadır.

İpekyol çağrı merkezi iletişim numarası: 0212 368 0 111

Aşağıdaki bağlantıyla çağrı merkezine erişebilir, şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

İpekyol İletişim Formu

 



Son Güncelleme: 20.02.2022 12:08
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IpekyolMüşteri HzimetleriTelefon Numarasıçağrı Merkezi
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