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İntihara kalkışan komşusunu cep telefonu ile canlı yayın yaptı

Kayseri’de bir geç kız çatıya çıkarak intihara kalkıştı bu anları bir komşusu kayıt altına alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı tüm mahalleli olay anını canlı bir şekilde izledi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 23:14
İntihara kalkışan komşusunu cep telefonu ile canlı yayın yaptı
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Kayseri’de meydana gelen olayda ailesi ile problemleri olan 26 yaşındaki N.Ö geçirdiği bir sinir krizi sonrası evlerinin çatısına çıktı. Komşuların polise haber vermesinin ardından polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiği olay yerinde genç kızın çatıdan inmesi için uzun uğraşlar verildi.


Bu arada komşulardan bir tanesi yaşanan olayı sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak göstermesi tepkilere neden oldu.Polis genç kızı ikna etmeye çalışırken komşuların toplaşıp sinema izler gibi olayı seyretmesi şaşırttı.

1 saat süren ikna çabaları sonrası genç kız aşağı indirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü ile en yakın hastaneye götürüldü.



Son Güncelleme: 26.09.2020 23:14
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Anahtar Kelimeler:
Kayseriİntihar Girişimi
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