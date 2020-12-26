İntihara kalkışan adam 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti!

Görenleri şaşkına çeviren ilginç olay bugün öğleden sonra Antalya yaşandı.

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle bakanlık tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağının olması sebebiyle az trafiğinin olduğu bir cadde üzerinden korkuluklara çıkan ve kimliği henüz belli olmayan bir kişi girdiği bunalım sonrasında intihara teşebbüs etti. Bir süre sonra çevresine vatandaşların toplandığı kişi 'Ölmek istiyorum' diye bağırdı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Bu esnada iş için civardan geçmekte olan vatandaşar intihara kalkışan kişiyi vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ve intihara kalkışan kişi bir ara atlamaya teşebbüs edince hareketli dakikalar yaşandı.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar bunalıma giren ve intihar etmek isteyen kişiye çay içmeyi teklif edince intihardan vazgeçti. Vatandaşların yardımıyla intihara kalkışan kişi korkuluklardan çekilerek çıkarıldı.

Hareketli dakikalar olay yerinde olan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.