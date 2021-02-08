Internetten TC kimlik no ile adres sorgulama işlemi

Sadece T.C. kimlik numaramız ile şahsımıza ait adresimizi sorgulamak mümkün mü merak konusu. Konu ile ilgili kafalarda oluşan soruları yanıtlamak amacı ile yazımızda bu konuya yer verdik.

Bilinmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

1) Nasıl Sorgulama Yapabiliriz?

Şahsınıza ait T.C. kimlik numaranız ile intenette devlet tarafından kurulmuş sistemlerde adres sorgulama yapabilirsiniz.

Ancak şunu hatırlatmakta fayda var, yalnızca kendi adresinizi sorgulayabilirsiniz.

Bir başkasının adresini sorgulamak mümkün değildir.

Bu da demek oluyor ki bir başkası iyi veya kötü niyetle de olsa sizin adresinize ulaşamaz.

T.C. kimliğiniz ile adres sorgulamak için var olan birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz.

ADRES SORGULAMAK İÇİN YÖNTEMLER

1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu sitesine girerek sadece T.C. kimlik numaranız ile kolayca adresinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer adresiniz sisteme tanımlı değilse gerekli bilgileri girerek sisteme adresinizi yazabilirsiniz.

2) https://www.turkiye.gov.tr/ sitesi ile e-Devlet üzerinden adres sorgulamanız mümkün. 2) https://www.turkiye.gov.tr/ sitesi ile e-Devlet üzerinden adres sorgulamanız mümkün.

Sisteme sahip olduğunuz şifre ile girdikten sonra hizmetler başlığı altında olan ‘kurumlar’a tıklayarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçeneğine basınız.

Daha sonra sizden istenilen bilgileri eksiksizce tamamlayınız. İstenilen bilgileri yazdıktan sonra devam et seçeneğine basınız.

Devam ettikten sonra size adres sorgulamasını hangi aile bireyiniz için yaptığınız sorulacak. Bunu da cevapladıktan sonra son kez ‘devam et’ demelisiniz.

Tüm bunların sonunda kendiniz dahil istediğiniz aile bireyinin adresine ulaşabiliyorsunuz. Aile bireyinden kasıt; kendiniz, eşiniz ve çocuklarınızdır.

3) UYAP sistemi üzerinden de adres sorgulayabilirsiniz.

Ancak buradan sadece adliye çalışanları ve avukatlar bilgi edinebilmektedir. Peki bu ne anlama geliyor? Bahsettiğimiz kişiler sadece davalı ve davacı kişilerin bilgilerine sorgulayarak ulaşabiliyor.

Bu arada konu ile ilgili önemli bit noktayı da söylemek isteriz. Avukatların yetkisi sınırsızdır ancak savunma avukatı olmuşlar ise T.C. kimlik no ile adres sorgulayabilirler. Yani davada savunan taraf değil ise bu durum söz konusu değildir.

4) Son olarak da MERNİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaranız ile adres sorgulayabildiğinizi söylemek isteriz.

Bu sistemi kullanma yetkisi de sadece kamu kuruluşlarına ve bankalara verilmektedir. Bu kurumlar İçişleri Bakanlığı’ndan kişinin adresini sorgulayabilmek adına sınırlı bir izin aldıktan sonra kişilerin adreslerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Yetkisini kötüye kullanan kurumlara Bakanlık tarafından işlem başlatılır.