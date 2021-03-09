İnternetten sipariş ettiği fırın yerine oyuncak gönderdiler!

İzmir'de Selin Çamlıtepe isimli bir kadın, taşındığı yeni evi için intenetten bir fırın siparişi verdi. Geçtiğimiz Şubat ayında aldığı ürünün paketi eline ulaşan Çamlıtepe, kargo paketini açınca neye uğradığını şaşırdı.

İntenet üzerinde bulunan bir alışveriş sitesinden aldığı gerçek fırın yerine kendisine gönderilen pakette pembe renkli birile karşılaşan Selin Çamlıtepe, gelen ürün için intenet sitesinin yetkilerine aramaya başladı, fakat hiç kimseye ulaşamadı.

Herkesin bildiği bir intenet sitesinden fırın siparişi verdiğini ve kendisine oyuncak fırın ulaştığını ve yüklü bir miktar ücret ödediği için de şuan mağdur duruma düştüğünü söyleyen Selin Çamlıtepe, yasal yollardan dava açacağını ve gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne de kadar başvuracağını belirtti. Alışveriş yaptığı siteyi aradığını fakat müşteri hizmetlerinin hiçbir şekilde telefonları açmadığını söyleyen Çamlıtepe, sayfa üzerinden yaptığı şikayet üzerine kendisinden sadece özür dilediklerini ve bir daha da iletişime geçmediklerini ifade etti.