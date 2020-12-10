İnternet üzerinden HGS bakiyesinin sorgulanma yöntemleri

2021 senesinde Hızlı Geçiş Sistemi Hızlı Geçiş Sistemi(HGS) için bakiyenin sorgulanması online olarak işleme tâbi tutulabilecek. E-devlet üzerinden, telefon aracılığı ile ve mobil PTT’den sorgulama işlemleri yapılabilecek. Ayrıyeten PTT şubesine de gidilerek sorgulama işlemleri yapılmakta. HGS’ ye bakiye yüklemeleri de online olarak işlem görebilecek. Peşin ya da kredi kartı aracılığı ile ödeme ve yüklemede bulunabilirsiniz. HGS’yle alakalı bütün işlemler PTT Genel Müdürlüğü üzerinden yapılır.

E-Devlet aracılığı ile HGS sorgulama işlemleri

E-Devlet aracılığı ile HGS bakiyesini öğrenmek isteyen bireylerin izlemesi gereken yol gayet basittir. İşte adım adım yapmanız gerekenler;

*e-Devlet sistemine giriş yapınız,

*Ana sayfada bulunan e-hizmetler kısmına giriniz ve bu bölümden PTT Genel Müdürlüğü kısmını bulun,

*PTT Genel Müdürlüğü kısmına girdikten sonra, yapılabileceklerden HGS Hesap Bilgileri Sorgulama ya tıklanması gerekmektedir.

*Açılacak olan bölümde öncelikle sizden bir form doldurarak kimliğinizi doğrulamanız istenecektir. Bu formu e-Devlet şifreniz, mobil imzanız, elektronik imzanız, intenet bankacılığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınız aracılığı ile doldurabilirsiniz.

*Üzerine kayıtlı olan bir HGS hesabınız varsa; aracınızın plaka numarası ile birlikte ne kadar bakiyenizin kaldığını buradan öğrenebilirsiniz. Eğer HGS hesabınız bulunmuyorsa, HGS kaydının var olmadığına dair uyarı alır.

e-Devlet aracılığı ile Bakiye Sorgusu Yapmak için Tıklayın!

PTT’nin resmi web sayfası aracılığı ile HGS bakiye sorgulama işlemleri

Öncelikle yapılması gereken PTT’nin resmi web sayfasına gitmektir. PTT’nin web sayfasına girdikten sonra sağ üst çaprazda kalacak olan Müşteri Hizmetleri Giriş kısmına basılmalıdır. Sonrasında öncesinde kayıtlı olarak bulunduğunuz e-posta ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Ayrıca PTT’ nin sistemine e-devlet şifresi ile de girebilmektesiniz. PTT’ nin web sayfasından aracınızda kalan bakiyeyi, geçtiğiniz yerlerde ne kadar ücret ödediğinizi ve plakanız gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemleri

444 1 778 ya da 0850 460 60 60 numaraları girilerek HGS bakiye sorgulama işlemleri yapılabilir. Numaraları aradığınızda telefonu açacak olan yetkili kişi öncelikle kimliğinizi doğrulamak için sorduğu soruları yanıtlamanızı isteyecek. -eksiksiz bir şekilde cevaplamaya dikkat ediniz!- Kimlik doğrulamanızın yapılmasının ardından HGS hakkında talep edeceğiniz bilgiler eksiksiz bir şekilde tarafınıza sağlanmaktadır.

HGS Kartı başka araçlarda da kullanılır mı?

Tarafınıza verilen HGS kartı, aracınızın plakasına tanımlatılmaktadır. Bu nedenden dolayı başka bir araç için kullanmak; geçiş ihlali teşkil etmektedir. Yani HGS kartınızı başka bir plakada kullanırsanız; geçiş ihlali yapmış sayılacak ve ona göre ceza alacaksınız. 15 gün içinde HGS’ ye abone olmak ya da HGS kartınıza bakiye yüklemesi yapılırsa herhangi bir ceza ödeme zorunluluğu kalmaz. Lakin 15 gün içinde yukarıda bahsedilen işlemlerden herhangi biri yapılmazsa; tebligat aşamasına geçilmektedir. Yani tarafınıza verilen cezanın 11 katı kadar ceza kesimi yapılır.

E-Devlet aracılığı ile geçiş ihlali sorgulama işlemleri

E-Devlet platformunu kullanarak geçiş ihlalini sorgulamak isteyen bireylerin, ilk önce E-devlet sistemine giriş yapması gereklidir. Bunun ardından gelecek olan kimlik doğrulama işleminin yapılmalıdır. Ana sayfada yer alan e- hizmetler bölümüne girilerek PTT Genel Müdürlüğü bulunmalı ve seçilmelidir. Buradan HGS ihlali Geçiş Bilgilerinin sorgulanması seçilmeli. Ardından gelecek olan sayfada geçiş ihlalleriniz ile ilgili tüm detaylar karşınıza çıkacaktır.

PTT’nin resmi intenet sitesinden Geçiş İhlali Sorgulama işlemleri

PTT’nin resmi intenet sayfasına girildikten sonra HGS işlem menüsüne tıklanmalıdır. Açılacak olan bölümün sağ üst çaprazında yer alacak Geçiş İhlali Sorgulama butonuna basılmalıdır. Buraya sorgulamasının yapılacağı araç plakası girilmelidir. Avrasya Tüneli Sorgula, YSS köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu ve Karayolları Sorgulama işlemlerinden birisi isteğe bağlı olarak seçilmelidir. Seçiminizin ardından yapılan bir ihlal var ise size detaylı bir şekilde gözükecektir.

HGS kesilen ceza nasıl ödenir?

HGS’nin yanlış geçim, geçim ihlali ve ücret yetersizliği nedeniyle kestiği cezaları, online bir şekilde ödenmesi için 2 adet yol var. EPTTAVM aracılığı ile ya da online bankacılık aracılığı ile ödeme işlemleri yapılacaktır. EPTTAVM ile ödemede bulunacaklar için, EPTTAVM’nin resmi intenet sitesine girdikten sonra araç plakasını sorgulatmalıdır. Ekrana gelecek olan HGS bilgilerinde ceza bulunuyorsa; Ödeme Yap yerine basılmalıdır. İstenilen bilgiler verilince cezanın ödemesi yapılacaktır.

Online bankacılık ile ödemede bulanacaklar için ise adımlar; ödeme yapmak için tercih ettiğiniz bankanın işlemler kısmından HGS menüsüne giriş yapılmalıdır. İsterseniz bu işlemler için mobil bankacılığı da kullanabilirsiniz. Lakin HGS kartınızın bankaya tanımlatılmış olması gereklidir. Eğer HGS kartınız banka tarafına tanıtılmadıysa; istenilen bilgileri ne kadar doğru girseniz de işlem yapamayacaksınız. Cezaların ödeme işlemleri peşin veya kredi kartı ile yapılabilmektedir. Bu işlemlerin yapıldığı alandan HGS kartınıza bakiye yüklemesi de yapabilirsiniz.