İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!

Son günlerde tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrasında onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrasında onlarca vatandaşımız ise enkaz altından güçlükle çıkarıldı. Bu deprem herkese, doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha anlattı. Tekrar böyle bir doğal afette insanların hayatlarını kaybetmemeleri için tepki paylaşımları yapılmaya başlandı. Diğer yandan intenet üzerinde “Deprem Dile Gelse Ne Der?” isimli yazı paylaşılmaya başlandı. “Deprem Dile Gelse Ne Der?” yazısı aşağıdaki kısımda yer alıyor…

Ey insanoğlu ben bir gerçeğim.

Ben varım ve benim aniden biranda geleceğimi biliyorsun.

Eğer deprem olmasa yer hareket etmese yer küre bomba gibi patlardı.

Ben yer kürenin stresini alıyorum.

İnsandan önce ben vardım.

Sen Allah’ın gönderdiği misafirsin sadece.

Yer yüzünde insanlar için yasalar olduğu gibi tabiat içinde yasalar var.

Yer kürede herşey kendi uyumunda çalışıyor

Sen neden bu kanunlara uymuyorsun.

Neden uygun evler yapmıyorsun doğru malzemeyi kullanmıyorsun.

Deprem acı getiriyorsa bu senin yüzündendir !