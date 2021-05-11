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İnternet kafeler ne zaman açılır? Tam kapanmadan sonra internet kafeler açılır mı?

Tam kapanma sürecinden dolayı internet kafeler kapatılmıştı. Vatandaşlarımız internet kafeler ne zaman açılır, tam kapanmadan sonra internet kafeler açılır mı sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırmaya başladı.

11 Mayıs 2021 Salı 03:29
İnternet kafeler ne zaman açılır? Tam kapanmadan sonra internet kafeler açılır mı?
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Son yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe günü ile 17 Mayıs 2021 pazartesi günleri arasında toplamda 18 günlük tam kapanma kararı alındığını açıklamıştı. Tam kapanma kararı tüm Türkiye genelinde 81 il ve tüm ilçelerde uygulanacaktır. Bu kapsamda birçok esnaf ve iş yeri kapatılmıştı. Tam kapanma sürecinden dolayı kapatılan işyerleri arasında intenet kafelerde var.

Bundan dolayı vatandaşlarımız tam kapanma sürecinden dolayı kapatılan intenet kafelerin ne zaman açılacağını, tam kapanmadan sonra intenet kafeler açılır mı, intenet kafeler ne zaman açılır sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, intenet kafelerin açılıp açılmayacağı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısından sonra belli olacaktır. Henüz intenet kafelerin açılıp açılmayacağına yönelik net bir açıklama yoktur. Bu açıdan yapılacak olan yeni kabine toplantısını beklemekte fayda vardır. Kabine toplantısı sonrasında intenet kafelerle ilgili herhangi bir gelişme olursa intenet sitemizden sizlerle paylaşacağız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 03:29
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Anahtar Kelimeler:
Internet KafeTam Kapanma
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