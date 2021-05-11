Bundan dolayı vatandaşlarımız tam kapanma sürecinden dolayı kapatılan intenet kafelerin ne zaman açılacağını, tam kapanmadan sonra intenet kafeler açılır mı, intenet kafeler ne zaman açılır sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, intenet kafelerin açılıp açılmayacağı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısından sonra belli olacaktır. Henüz intenet kafelerin açılıp açılmayacağına yönelik net bir açıklama yoktur. Bu açıdan yapılacak olan yeni kabine toplantısını beklemekte fayda vardır. Kabine toplantısı sonrasında intenet kafelerle ilgili herhangi bir gelişme olursa intenet sitemizden sizlerle paylaşacağız.
İnternet kafeler ne zaman açılır? Tam kapanmadan sonra internet kafeler açılır mı?
Tam kapanma sürecinden dolayı internet kafeler kapatılmıştı. Vatandaşlarımız internet kafeler ne zaman açılır, tam kapanmadan sonra internet kafeler açılır mı sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırmaya başladı.
11 Mayıs 2021 Salı 03:29
Son Güncelleme: 11.05.2021 03:29