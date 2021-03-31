İnternet kafeler açıldı mı, giriş nasıl olacak? İnternet kafeler hangi saatlerde açık?

İntenet kafeler açık mı? İntenet kafelere girmek için ne yapmalı? İntenet kafeler hangi saatlerde faaliyet gösterecek? İstanbul'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzun zamandır kapalı olan İntenet kafeleri ilgilendiren bir duyuru yapıldı.

İntenet kafeler açık mı?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda; HES koduyla beraber seyirci-refakatçi-misafir alınmaması şartıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları açık kalabilecek. İntenet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi işyerleri de geçerli olan uygulamaya uyacak şekilde; İstanbul'da % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak şartıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan duyuruda şu cümleler yer aldı:

"İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

İntenet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; İlimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine karar verildi.”