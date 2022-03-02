İnsülin iğnesi orucu etkiler mi? İnsülin kullanan kişiler Ramazan Ayında ne yapmalı?

Ağrıyı geçirmek, tedavi etmek, vücut direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlar ile enjeksiyon yapılıyor. Gıda ile keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yeme – içme anlamı taşımadıkları taktirde orucu etkilemez. Fakat, gıda ya da keyif verici enjeksiyonlar orucu bozuyor. Şeker hastası olanların kullanmak zorunda oldukları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığından dolayı orucu bozmuyor.

Diyaliz uygulamaları orucu bozuyor mu?

Ayrıca, ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık yönünden zararlı olduğu tanısını koyduğu bir hasta Ramazan Ayında oruç tutmayabilir. Bu durumda olan kişilerin iyileşme ihtimali bulunuyorsa orucunu sonradan kaza edebilir, böyle bir imkanı yoksa Ramazan Ayının her günü için birer fidye verebilir. İnsüline bağımlı olarak yaşamını sürdüren kişilerin de oruç tutmaları sağlıkları açısından zararlı ise oruç tutmayabilirler. Tutulmayan oruç sayısına göre her gün adına bir fidye verilmesi gerekir.

Böbrek yetmezliği yaşayan kişilere uygulanmakta olan diyaliz işlemi esnasında damardan gıda içeren sıvı verildiğinde bu orucu bozar, ancak gıda içeren sıvı verilmiyorsa bu orucu etkilemez.