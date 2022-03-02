İnsülin iğnesi orucu etkiler mi? İnsülin kullanan kişiler Ramazan Ayında ne yapmalı?

Ağrıyı geçirmek, tedavi etmek, vücut direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlar ile enjeksiyon yapılıyor. Gıda ile keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yeme – içme anlamı taşımadıkları taktirde orucu etkilemez. Fakat, gıda ya da keyif verici enjeksiyonlar orucu bozuyor. Şeker hastası olanların kullanmak zorunda oldukları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığından dolayı orucu bozmuyor.
Diyaliz uygulamaları orucu bozuyor mu?
Böbrek yetmezliği yaşayan kişilere uygulanmakta olan diyaliz işlemi esnasında damardan gıda içeren sıvı verildiğinde bu orucu bozar, ancak gıda içeren sıvı verilmiyorsa bu orucu etkilemez.
Son Güncelleme: 02.03.2022 14:28