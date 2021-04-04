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İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi!

Hatay Hassa'da bir inşaatın 6.katında çalışan Suriye vatandaşı olan bir kişi çalıştığı esnada dengesini kaybedip, aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

04 Nisan 2021 Pazar 19:55
İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi!
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Bir kişinin can verdiği üzücü olay Hatay Hassa'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Hatay'da Hassa ilçesinde yaşamını inşaat işçisi olarak sürdüren  Ahmet El Süleyman isimli kişi bugün çalışmak için inşaat gitti. Bir süre inşaat iskelesinde çalışan Süleyman, 6 .katta uğraşırken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti ve aşağıya düştü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı görenlerin haber vermesiyle birlike inşaatın olduğu yere 112 sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Suriye uyruklu olan Ahmet El Süleyman'ın ağır yaralandığını tespit etti. El Süleyman yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
Inşaattan DüştüHatayHassa
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