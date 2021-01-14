İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki bulunan bir inşaat alanında istinat duvarı yapılması için kazı çalışması yapıldı. Yapılan kazıları evinden izleyen bir vatandaş topraktan düz bir duvar parçasının çıktığını gördü. Dikkatini çeken parçaya hemen bakamayan vatandaş mesaisi bitiminde çalışma alanına gitti. toprak içerisindeki düz mermer parçasını çıkarıp yıkayan Erdoğan Tunaboylu adlı vatandaş çıkan parçanın tarihi eser olduğunu düşünerek hemen polis ekiplerinin aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar steli olduğu değerlendirilen parçayı inceledi.
Bulunan Mezar steli, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.
Mesai bitince inip inceledi
Yıkayınca kabartmaları gördüler
Parçaların ağır olduğu için eniştesi ile birlikte çıkaran Tunaboylu mermer parçalarını suyla yıkadıklarını ve mermerin üzerindeki kabartmaları gördüklerini söyledi. Önemli bir şey olduğunu düşünerek polise haber verdiklerini söyledi.
Olay yerine gelen müze yetkililerince mezar stelinin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilirken, detaylı incelemenin müzede devam edeceği öğrenildi.