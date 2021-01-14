İnşaattan 2 bin yıllık mezar taşı çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki bulunan bir inşaat alanında istinat duvarı yapılması için kazı çalışması yapıldı. Yapılan kazıları evinden izleyen bir vatandaş topraktan düz bir duvar parçasının çıktığını gördü. Dikkatini çeken parçaya hemen bakamayan vatandaş mesaisi bitiminde çalışma alanına gitti. toprak içerisindeki düz mermer parçasını çıkarıp yıkayan Erdoğan Tunaboylu adlı vatandaş çıkan parçanın tarihi eser olduğunu düşünerek hemen polis ekiplerinin aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar steli olduğu değerlendirilen parçayı inceledi.

Bulunan Mezar steli, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.

Mesai bitince inip inceledi

Olayı kazı alanının karşısında bulunan 4 kattaki evinden gören Tunaboylu izlediği kazı alanında iş makinelerinin düz bir parça çıkardığını merak ettiğini ancak mesaide olduğu için gidip bakamadığını anlattı. Mesai bitiminde gittiği kazı alanından 2 parça mermer bloku çıkardığını mermerin üst kısımlarındaki kabartmaları çamurlu olduğu için fark etmediğini ancak üzerinde bulunan üçgen şeklini gördüğünü ve mermer parçalarını kazıyarak toprak altından çıkardığını anlattı.

Yıkayınca kabartmaları gördüler

Parçaların ağır olduğu için eniştesi ile birlikte çıkaran Tunaboylu mermer parçalarını suyla yıkadıklarını ve mermerin üzerindeki kabartmaları gördüklerini söyledi. Önemli bir şey olduğunu düşünerek polise haber verdiklerini söyledi.

Olay yerine gelen müze yetkililerince mezar stelinin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilirken, detaylı incelemenin müzede devam edeceği öğrenildi.

