İnşaatlar devam edecek mi? İnşaat çalışanı işçiler ve sektör yasaktan muaf mı?

İnşaat sektörü yasaktan muaf mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın olacağını duyururken hemen ardından İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Tedbirleri ve muaf tutulacak kişilerin genelgesini yayınlayan Bakanlık, 81 ilin valiliğine gönderirken halkla da genelge paylaşıldı. Bu süreçte üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı. Sonuç olarak inşaat sektörü yasaktan muaf tutulurken inşaat işçileri bu süreç içerisinde çalışmaya devam edecekler.
Son Güncelleme: 27.04.2021 18:55