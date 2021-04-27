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İnşaatlar devam edecek mi? İnşaat çalışanı işçiler ve sektör yasaktan muaf mı?

Koronavirüs salgınında mücadele kapsamında tam kapanma dönemine girilirken birçok kişi yasakların neleri kapsayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bu süreçte inşaat çalışanları inşaatların devam edip etmeyeceğini araştırırken inşaat sektörü yasaktan muaf mı tutulacak merak ediliyor. İşte inşaat sektörü tam kapanma kararı

27 Nisan 2021 Salı 18:55
İnşaatlar devam edecek mi? İnşaat çalışanı işçiler ve sektör yasaktan muaf mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce kabine toplantısının hemen ardından yurt genelinde tam kapanma dönemine geçileceğini açıkladı. 29 Nisan’dan başlayarak 17 Nisan’a kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde en çok merak edilen sorular arasında inşaat sektörü oldu. Birçok inşaatta çalışan kişiler yasaktan muaf mı tutulacak merak ediliyor. İşte ayrıntılar

İnşaat sektörü yasaktan muaf mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın olacağını duyururken hemen ardından İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Tedbirleri ve muaf tutulacak kişilerin genelgesini yayınlayan Bakanlık, 81 ilin valiliğine gönderirken halkla da genelge paylaşıldı. Bu süreçte üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı. Sonuç olarak inşaat sektörü yasaktan muaf tutulurken inşaat işçileri bu süreç içerisinde çalışmaya devam edecekler.




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
İnşaatİşçiSektörTam KapanmaMuaf
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