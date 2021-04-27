İnşaatlar devam edecek mi? İnşaat çalışanı işçiler ve sektör yasaktan muaf mı?

İnşaat sektörü yasaktan muaf mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce kabine toplantısının hemen ardından yurt genelindedönemine geçileceğini açıkladı. 29 Nisan’dan başlayarak 17 Nisan’a kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde en çok merak edilen sorular arasındaü oldu. Birçok inşaatta çalışan kişiler yasaktanmı tutulacak merak ediliyor. İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın olacağını duyururken hemen ardından İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Tedbirleri ve muaf tutulacak kişilerin genelgesini yayınlayan Bakanlık, 81 ilin valiliğine gönderirken halkla da genelge paylaşıldı. Bu süreçte üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı. Sonuç olarak inşaat sektörü yasaktan muaf tutulurken inşaat işçileri bu süreç içerisinde çalışmaya devam edecekler.