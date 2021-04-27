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İnşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi?

Tam kapanma sonrasında İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Yayınlanan genelge sonrasında pek çok kişi, inşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi? sorularını araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 03:28
İnşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi?
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Tam kapanma kararları sonrasında 81 il valiliğine gönderilen genelge ile kısıtlamalardan muaf olacak kişiler araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar inşaat sektörünün yasaklardan muaf olup olmayacağını merak ederken inşaat işçileri araştırmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında ‘Avrupa’nın açılma sürecinde olduğu bir dönemdeyiz. Turizm sektörünün de yakın olduğu düşünülerek Avrupa’ya uymak ve vaka sayılarını 5 binin altına indirilmesi gerekmektedir.’ açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Başkan Erdoğan açıklamalarında; "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayısıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya sürecine giriyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen ve istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine geçici süre ile ara verecek. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izin belgesi ile yapılacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna durumları olmayacak. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil, tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ileri bir tarihe ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen saatlerde hizmet vermeye devam edecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları ulaşabilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir." Dedi.

İnşaat sektörü ve işçiler yasaklardan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte üretim ve imalat sektörleri ile inşaat faaliyetlerinde görev alan çalışanlar yasaklardan muaf olacak.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:28
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