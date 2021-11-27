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İnşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar? İnsaat demiri bağlama ustasının görevi nedir?

Binanın içinde yere alan demirleri talimatlara uygun şekilde şekillendiren inşaat demiri bağlama ustasının maaşı bir çok insanın gündeminde yer alıyor. Peki inşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar?İnşaat demiri bağlama ustasının görevi nedir? İşte yanıtları...

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
İnşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar? İnsaat demiri bağlama ustasının görevi nedir?
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İnşaat sırasında genellikle binaların kolonlarında bulunan demirleri talimatlara uygun bir şekilde kesen ve şekillendiren işçiye ‘’inşaat demiri bağlama ustası’’ adı verilir. Bu meslekte yer almak isteyen kişiler inşaat demiri bağlama ustasının ne kadar maaş aldığını ve görevinin ne olduğunu öğrenmek için intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki inşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar?

İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir inşaat demiri bağlama ustası ortalama olarak 3.250 TL aylık maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle bu meslekte çalışanlar en az 2.826 TL maaş alırken, en fazla ise 3.980 TL maaş alabilmektedir.

İnşaat Demiri Bağlama Ustasının Görevi Nedir?

 

İnşaat demiri bağlama ustası, çalıştığı şirketten gelen talimatlar doğrultusunda binanın içinde kullanılan demir parçalarını kesen ve şekil verir. Sonrasında ise bu demir parçalarını projede belirtilen şekilde binalara yerleştirir.


Son Güncelleme: 27.11.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
Inşaat Demiri Bağlama UstasıMaaş
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