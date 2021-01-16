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İnisiyatif merkezi ile yardımlaşmanın gücü artıyor

İnisiyatif Merkezi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği her gün ihtiyaç sahibi insnalara ulaşmaya devam ediyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:37
İnisiyatif merkezi ile yardımlaşmanın gücü artıyor
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İnisiyatif Merkezi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Deneği, yardımlaşmanın gücüne dem vurabilmek adına, faaliyetlerini daha geniş bölgelere yayabilmek için kurulmuş bir denektir. İnisiyatif Merkezi Genel Başkanlığı’nı Fahri Bozgeyik’in yaptığı birçok alanda yardımlaşma yapılabilmesi adına kurulmuştur. İnisiyatif Merkezi, yardımlaşma kapsamında; gıda yardımı, eğitim yardımı, giyecek yardımı, ilaç, acil ve tıbbı yardımların yanı sıra kurban & adak yardımı da yapmaktadır. İnisiyatif Merkezi faaliyetlerine resmi olarak 21.07.2020 tarihinde başlamıştır. Denek, Fahri Bozgeyik’in önderliğinde faaliyetlerini yürütmektedir. Yardımlar bağışlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır.

İnisiyatif Merkezi’nin temel aldığı düşünce intenet sayfalarında da belirtildiği gibi, “Bu topraklarda kimse kendini kimsesiz hissetmesin, ihtiyaç sahibi insanlara kavuşulsun, çocuklarımızın yüzü gülsün ve Türk yurdu şen olsun diye biz varız.” şeklindedir.

İnisiyatif Merkezi “Kimse yatağına aç girmesin.” düşüncesi altında bağışlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor. Bu yardımları belirlenen ailelere yardım kolisi ve çorba & yemek şeklinde yapıyorlar. Bir çok aileye ulaşan yardımlar düzenli olarak ve gönüllülerin görevlerini samimiyetle yapması ile gerçekleşiyor.

Gıda yardımı yanı sıra öğrencilerin eğitim ihtiyaçları adına eğitim yardımı yapan denek bu yardımı “Hiçbir evladımız eğitim imkanlarından mahrum kalmasın diye biz varız.” düşüncesi ile yapıyor. Bu yardım kapsamında bir çok ihtiyaç sahibi öğrenciye aylık burs, kırtasiye seti ve çanta, tablet, bilgisayar yardımları ile yüzlerce çocuğun eğitimini destekleyerek yüzlerini güldürüyorlar. 

“Çocuklar üşümesin diye biz varız.” düşüncesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara çocuk elbisesi, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıyorlar. Bu yardımları geniş kitlelere duyurabilmek ve destek alabilmek adına da intenet sitelerinde gerekli olan tüm bilgileri bağış yapmak isteyenlerle paylaşıyorlar.

İnisiyatif Merkezi sağlık konusunu da göz ardı etmeden “İhtiyaç sahibi insanlara, mazlumlara ve mağdurlara acil yetişilsin diye biz varız.” düşüncesi ile temizlik malzemesi, battaniye, bebek bezi, mama, su, ilaç ve tekerlekli sandalye (akülü) yardımı yapıyor. 

“Adaklar yerine ulaşsın diye biz varız.” düşüncesi ile ihtiyaç sahiplerine bağış yapanların da desteği ile düzenli olarak kurban bağışı ve adak bağışı yapıyorlar. 

Düzenli olarak yapılan kurban ve adak bağışlarında geçtiğimiz günlerde daha iyi gözlem yapabilmek adına yer alarak gözlemlerde bulunuldu. Yapılan kurban bağışları öncelikle kesim aşamasından geçerek ihtiyaç sahipleri için pay edildi. Daha sonra denekte gönüllü olarak çalışanlar aracılığı ile ailelerin evlerine ulaştırıldı. Yardımlar karşısında çocukların gözlerindeki sevinç gözle görülür haldeydi. 

İnisiyatif Merkezi’nin Genel Başkanı Fahri Bozgeyik ile yapılan görüşme de kendisi merkezle alakalı şu sözleri dile getirdi:

“İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Deneği olarak, gariplerin, yoksulların, mazlumların, yetimlerin, kimsesizlerin sesine bir nebze olsun nefes; hakikate, adamlara, adamlığa, adanmışlığa, bir nebze olsun katkı; bir memleket mücadelesine bir nebze olsun omuzdaş, basamak, paspas olmak kastı ve gayesiyle yola çıktık.

Türk Yurdu’nda boynu bükük tek bir insanımız kalmayana dek, coşkun bir mücadele iştiyakıyla bu koşturmacaya ve gayrete devam ediyoruz. Bu zor ve çetin yolda, karınca kararınca kavuşabildiğimiz her kardeşimizi dünya sevinci ve ahiret azığı biliyoruz. 

Allah, bize güç, kuvvet ve yüreğimizden asla eksilmeyecek olan merhamet duygusu verdiği sürece, bir yetimin duası, bir garibin sarılması, bir çocuğun gülen gözleri için, mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine kavuşmaya devam edeceğiz.”

Fahri Bozgeyik çalışmaların aşama aşama deneğin www.inisiyatif.org adresinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirtti. 

Gıda yardımından kırtasiye yardımına, giyecek yardımından kömür yardımına kadar bir çok aileye ulaşan İnisiyatif Merkezi yardımlarını düzenli ve sistematik bir şekilde ilerletiyor. Merkezin temel aldığı düşünce ise çocukların yüzü gülsün, kimse aç kalmasın ve herkes hakkı olan hayatı yaşasın şeklindedir. 



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
İnisiyatifMerkeziFahriBozgeyikYardımlaşmaDerneği
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