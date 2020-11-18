ING Bank personel alımları başladı mı? Başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur?

2020 senesi için yapılacak olan ING Bank işçi alımları adına ING Bank web sayfasından insan kaynakları paneline girip kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda intenet sayfasında İstanbul ve diğer İllerde 5 açık kadro bulunmakta. Ayrıyeten ING Bank, Kariyer. Net aracılığı ile de işçi alımında bulunuyor. Kariyer. Net aracılığı ile 31 adet açık pozisyon bulunmaktadır, Bu ilanların yer aldığı iller ise; İstanbul, İzmir, Samsun, Çanakkale, Manisa, Muğla, Niğde, İzmir, Antalya, Ankara, Erzincan, Aydın, Elazığ, Kaysere, Erzurum, Konya ve Kahramanmaraş’tır.

Lakin kişinin net bilgilere ulaşması için ING Bank intenet sayfasını ziyaret edilmesi önerilir. Böylece ilanın ne zaman biteceğini ve alımların ne zaman olacağı hakkında daha detaylı bilgilere sahip olunabilir. Çünkü personel alımları firmanın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir.

ING BANK’ IN SUNDUĞU PERSONEL KOŞULLARI NELER

ING Bank tarafından yapılacak olan işçi alımlar için istenilen şartlar konusunda detaylı bilgiyi ING Bank’ ın intenet sayfasından; insan kaynakları, iş başvurusu süreci bölümüne girerek başvuru yapabilirsiniz. Yapacağınız başvurular ise sizin eğitim dereceniz ve kişisel deneyiminize bakarak sonuçlandırılır. Eğer ilanlara baktığınızda size uygun bir ilana rastlayamadıysanız, Genel Başvuru’ da bulunabilirsiniz. Bu yapacağınız başvuruda ise ING Bank İnsan Kaynakları size uygun bir iş olduğunda bildirimde bulunacaklardır.

ING Bankası ayrıca üniversitede eğitim gören 3’ üncü ve 4’ üncü sınıf öğrencilerine de stajyerlik imkanı tanımaktadır. Stajyer alımlarında ise zorunlu staj öğrencileri özellikle en öne alınır. Ticaret Meslek lisesinde okuyan öğrenciler için staj başvurularının başlama ve bitiş tarihleri ise Haziran ile Eylül ayları arasında oluyor. Ayrıyeten ING Bankası dönem gereğince şubelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle geçici işçi alımı yapabilmektedir.

Yeni mezun olmuş veya herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan gençler için; Müfettişin yardımcısı, yetkilinin yardımcısı, destek ve yardım elmanı veya sekreter olarak istidam edilir. Şartları ise:

*Müfettiş yardımcısı olmak isteyenlere ise öncelikle belirli şartlar sunulmaktadır; Yüksek seviyede İngilizce bilmek, üniversite eğitimleri en az 4 yıl olmalıdır ve seyahat engellerinin bulunmaması gerekmektedir ve adayların Genel Yetenek ile Yabancı dil sınavlarından başarılı ile geçmesi istenilmektedir.

*Yetkili yardımcısı olmak isteyenlere bir adet şart belirlenmiştir; Adayın en az lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olmasıdır.

*Sekreter alımlarında ise adayın eğitim seviyesi olarak ön lisans ve ön lisans üzerinden mezun olması beklenilmektedir.

*Destek personellerinde ise liseyi başarı ile tamamlamaları yeterli bulunuyor.

İŞ ALIMLARI NASIL YAPILIYOR

*Öncelikle birey iş başvurusunda bulunur,

*İş başvurusunda bulunan kişiler yeterlilik sınavına tâbi tutulur. Başvuru işlemlerinin ardından 6 ay içerisinde test daveti gelmezse bu adayları CV’ si arşivlenir.

*Yeterlilik ölçüm sınavına giren bireylerin puanlama sonuçları en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Sonrasında istenilen pozisyon ve sınav puanı karşılaştırılarak adaylar bireysel bir mülakata girer. Sınava girişinin ardından 6 ay içerisinde mülakata çağrılmamış bireylerin puanı ise arşivlenir.

*Alındıkları bireysel mülakat aşamasından da başarı ile ayrılan bireylere ise iş teklifinde bulunulur. Aynı şekilde mülakattan sonra 6 ay içerisinde iş başvurusu alamayan bireylerin tüm bilgileri arşivlenir.

Not: Eğer sınava iki kez girer ve ikisinde de başarısız olunursa, kişinin bir daha başvuruda bulunması mümkün değildir ve başvurular onaylanmayacaktır.

ING BANK İNSAN KAYNAKLARI

ING Bank İnsan Kaynaklarına ulaşım sağlamak ve irtibata geçmek adına ING Bank Kariyer web sayfasından karşınıza çıkacak olan iletişim formu doldurabilir ya da ING Bank genel iletişim No’sunu tuşlayabilirsiniz ; 0850 222 0 600.

ING BANK MESAİ SAATLERİ

Mesai saatleri ise;

Hafta içi: 09. 00 ile 17. 00 arası,

Hafta sonları tatildir.

ING BANK’ IN İŞÇİ POLİTİKASI VE İŞ ŞARTLARI

ING Bank işçilerinin haklarının üzerinde çok koruyucu ve hassas davranmaktadır. Bütün yasal hakları güvenceler. Ayrıyeten işçileri adına özel sağlık sigortaları sağlar ve kişinin pozisyonuna göre birbirinden farklı özellikler sunulmaktadır. Her Nisan ayında ise maaşlara zam yapılır.