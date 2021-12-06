Sosyal medyaya olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Dünyada ve ülkede milyonlarca kişi zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor. Kullanıcılar ilgi alanlarına göre çeşitli sayfaları, ünlü kişileri ve Influencerları takip ediyor. Bu kapsamda son zamanlarda sosyal medyada büyük ilgi gören Influencer mesleği oldukça merak ediliyor. Peki Influencer nedir, kimler olabilir? Influencer nasıl olunur?

Influencer nedir?

Kimler Influencer olabilir?

Influencer kelimesi etkileyen kişi anlamına gelmektedir. Influencer sosyal medya ve dijital kanallar ile herhangi bir ürün veya servis ile iglili tecrübelerini takipçileri ile paylaşır. Sosyal medya üzerinden belirli bir topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip oldukları için bu kişilere Influencer denilmektedir. Influencer olan kişiler tanınmış markaların ve kişilerin ürünlerini, aldıkları hizmet kalitesi ile ilgili deneyimlerini sosyal medya üzerinden tanıtır ve böylece takipçilerini o ürüne yönlendirmiş olur. Influencerlar ünlü bir oyuncu, sporcu ya da çok takipçisi olan ve yeni duyulan bir isim olarak sosyal medyada yer alırlar. Influencing ise sosyal bir etkiye sahip olup, sosyal medya ünlülerinin onaylarını ya da ürün yerleşimlerini içeren bir pazarlama türüdür. Son yıllarda sıkça kullanılan bu pazarlama türü influencer’ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar göstererek hizmet verir.

Influencer olmak için öncelikle sosyal medyayı aktif olarak kullanmanız gerekmektedir. Kişi kendi alanında uzman olduğunu göstermeli ve uzman olarak çalışmaya devam etmelidir. Influencer için en önemli kısım erişim noktalarıdır. Markalar bu kişilere kendi ürünlerinin tanıtımlarını yapmaları için reklam yetkisi verir. Böylelikle hem markaya ait ürünler denenmiş olur hem de ürünün avantajları objektif olarak sunulur. Influencer bu ürünleri değerlendirir ve abartmadan içerik üreterek kitlelere tanıtır.

