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İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, psikolog, mübaşir gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alımı

Adalet Bakanlığından önemli açıklama! Yeni personel alımı gerçekleştirecek olan Adalet Bakanlığı, kaç kişilik bir kontenjan açıkladı? Hangi kadrolara işe alım gerçekleşecek? Açıklanan tüm detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:44
İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, psikolog, mübaşir gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alımı
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Adalet Bakanlığından açıklama geldi! İşsizlik durumunda olanlar için müjde gibi haber, 13 bin kişilik yeni personel alımı gerçekleşecek. 

 

Adalet Bakanı’nın açıklaması

Net sayısı 13.202 olan yeni işe alınacak personeller infaz koruma memuru, zabıt katibi, psikolog ve mübaşir gibi kadrolarda yer alacaklar.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Telegram aracılığı ile duyurduğu mesajında, personel alım ilanımız yayımlanıyor, infaz koruma memuru, zabıt katibi, psikolog ve mübaşir gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz ve adalet teşkilatımızı sizinle güçlendireceğiz açıklamasında bulundu.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
Personel AlımıAdalet BakanlığıAbdülhamit Gül
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