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İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021

Gündemin dikkat çeken haberlerinden İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:22
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021
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ceza infaz memurluğu, bir diğer ismi ile gardiyanlık son senelerde en çok ilgi gösterilen meslek gruplarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gardiyan olabilmek için kullanılabilecek iki tane yol bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki KPSS’ye girilerek gardiyan olmaktır. KPSS sınavına girilmesi ardından 70 notundan daha yüksek bir not alınması gerekmektedir. Bu notun alınmasıyla birlikte ilgili personel alımlarına başvurulması ve mülakatlardan geçilmesi gereklidir. Bu adımların tamamlanması ardından gardiyan olunabilmektedir. Diğer yandan daha önce devlet memuru olanlar ve kendi istekleri ile görevlerinden ayrılanlar da gardiyan olarak görevlendirilebilmektedirler.

Gardiyanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer almaktadırlar. Gardiyanlar cezaevlerinde görevlendirilmektedirler. Cezaevleri Adalet Bakanlığı kapsamında faaliyetlerini devam ettirmekte olan kurumlardır. Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görülen cezaevleri kapalı ve açık olacak şekilde ikiye ayrılmaktadırlar. Buralarda görev yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’nın personel ve daire başkanlığı tarafından alımların açılması gerekmektedir. Bu alımlara başvuruda bulunulması ardından adaylar yapılan merkezi sınavda 70 ve üstünde bir puan elde ederlerse görevlendirme alabilmektedirler.

Gardiyanlar çalışmakta oldukları ceza infaz kurumu kapsamındaki hükümlülerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamakla ve onlarla ilgili düzenin sağlanması için çalışmaktadırlar.

Gardiyan Olma Koşulları

Gardiyan olmak isteyen kişilerin Adalet Bakanlığı tarafından açılan alımlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün intenet adresi yer almaktadır. Herhangi bir personel alımı yapılacağı zaman bu adres üzerinden görülebilmektedir. Bu adres üzerinde yayınlanan formun tam ve doğru bir şekilde doldurulması ve ardından öğrenim belgesi ile sınav sonuç belgesinin başvuruda bulunulacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda genel olarak gardiyan olunabilmesi için talep edilen koşullar sıralanmıştır.

  • KPSS sınavlarından 70 puan almış olan adaylar İKM olmak için başvurularını Adliyelerdeki komisyonlara yapacaktır.
  • Mülakattan geçer puan almak.
  • Atanılacak kadroya göre yeterli mesleki bilgiye sahip olunduğunun kanıtlanması ve sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması.
  • fiziki şartlara uygunluğunun kontrolü için boy kilo ölçümünden geçilmesi

Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarının genel şartları ise;

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • En az lise diplomasına sahip olmak,
  • 30 yaşını aşmamış olmak,
  • Belirtilen aralıklarda boy-kilo endeksine sahip olmak,
  • Erkekler için 170 cm olmak,
  • Kadınlar için 160 cm’den uzun olmak,
  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak aranan genel şartlardır.

Gardiyanların çalışma saatleri ve maaşları

Gardiyanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer almaktadırlar. Ancak her cezaevinde mesai saatleri birbirinden farklı olabilmektedir. Buna bağlı olarak gündüz ve gece vardiyası kullanılmaktadır. Gündüz vardiyasında olanlar sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında çalışmaktadırlar.  Bu vardiyada çalışan gardiyanların tatil günleri Cumartesi ve Pazar olmaktadır.

Gardiyanların maaşlarına bakıldığında ise 2020 senesinde ortalama 5000 TL maaş aldıkları görülmektedir. Ancak kıdem sırasına göre bu maaşlar düşebilmekte ya da artış gösterebilmektedir.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
CezaeviGardiyan
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