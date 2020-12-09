İnfaz Koruma Memuru, gardiyan alımı şartları

Cezaevlerinde görev yapmak isteyen binlerce kişi alımları bekliyor. İnfaz ve Koruma Memuru olarak yapılan alımlar Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Daha önceki alımlara bakıldığında son olarak 6 bin gardiyan alımı yapıldı. Yeni yılda da 6 binin üzerinde infaz koruma memuru alımının yapılması bekleniyor.

İnfaz koruma alımları ne zaman yayınlanacak?

Binlerce aday uzun sürediralımlarını bekliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 19 Eylül 2020 tarihinde alımların kısa süre içerisinde yapılacağını açıklamıştı. Bakan Gül’ün açıklamasının ardından KPSS sonuçları da açıklandı. Ancak tüm bu gelişmelerin ardından henüz bir alım ilanı açılmadı.

İlanın açılmamasının nedeni olarak orta öğretim KPSS sonuçlarının açıklanmaması gösteriliyor. 24 Aralık tarihinde orta öğretim KPSS sonuçları açıklanacak. Bu tarihten sonra ise İKM alımlarının başlaması bekleniyor.

İKM alımı başvuru şartları

İKM alımlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde yer alan şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemektir.

Yukarıdaki şartların yanı sıra adayların yeterli KPSS puanı, yaş, boy gibi özelliklerinin de uygun olması gerekmektedir. Alımlardaki yaş şartı 18 yaş ve 30 yaş aralığıdır. KPSS puanı şartı ise 70 olarak belirlendi. Öte yandan istenen boy şartı kadınlarda en az 160 cm, erkeklerde ise en az 170 cm’dir.