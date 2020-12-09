İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

İnfaz Koruma Memuru, gardiyan alımı şartları

CTE 6 bin üzerinde İKM alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi gardiyan alımı şartları nedir sorusunu araştırıyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 09:01
İnfaz Koruma Memuru, gardiyan alımı şartları
Takip Et:

Cezaevlerinde görev yapmak isteyen binlerce kişi alımları bekliyor. İnfaz ve Koruma Memuru olarak yapılan alımlar Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Daha önceki alımlara bakıldığında son olarak 6 bin gardiyan alımı yapıldı. Yeni yılda da 6 binin üzerinde infaz koruma memuru alımının yapılması bekleniyor.

İnfaz koruma alımları ne zaman yayınlanacak?

Binlerce aday uzun süredir İKM alımlarını bekliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 19 Eylül 2020 tarihinde alımların kısa süre içerisinde yapılacağını açıklamıştı. Bakan Gül’ün açıklamasının ardından KPSS sonuçları da açıklandı. Ancak tüm bu gelişmelerin ardından henüz bir alım ilanı açılmadı.

İlanın açılmamasının nedeni olarak orta öğretim KPSS sonuçlarının açıklanmaması gösteriliyor. 24 Aralık tarihinde orta öğretim KPSS sonuçları açıklanacak. Bu tarihten sonra ise İKM alımlarının başlaması bekleniyor.

İKM alımı başvuru şartları

İKM alımlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde yer alan şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemektir.

Yukarıdaki şartların yanı sıra adayların yeterli KPSS puanı, yaş, boy gibi özelliklerinin de uygun olması gerekmektedir. Alımlardaki yaş şartı 18 yaş ve 30 yaş aralığıdır. KPSS puanı şartı ise 70 olarak belirlendi. Öte yandan istenen boy şartı kadınlarda en az 160 cm, erkeklerde ise en az 170 cm’dir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 09:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GardiyanAlımİKM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen kimyasal madde kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen kimyasal madde kokusu paniğe neden oldu
1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
Ankara'da dehşet veren olay! Husumetli olduğu kişinin başını ezerek öldürdü
Ankara'da dehşet veren olay! Husumetli olduğu kişinin başını ezerek öldürdü
Eşini öldürüp, ormanda saklandı
Eşini öldürüp, ormanda saklandı
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim kurulu üyesinden önemli açıklamalar
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim kurulu üyesinden önemli açıklamalar
Gerçek ortaya çıktı! Sokakta bağıra bağıra yardım dileniyordu
Gerçek ortaya çıktı! Sokakta bağıra bağıra yardım dileniyordu

Popüler Haberler

İnfaz Koruma Memuru, gardiyan alımı şartları
Emanet dizisi Selim (Osman Aydın) kimdir?
Türkan Hanımın Konağı Rabia kimdir? Arzu Yanardağ biyografisi
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Lenf ve lösemi hangi kan grubunda risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Türkan Hanımın Konağı dizi oyuncusu Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu hakkında bilgiler
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 9 Aralık 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
2019 Bağ-Kur, SSK, Memur Emekli Maaşlarına Temmuz 2019'da Enflasyon Zammı Yapılacak mı? Enflasyon Zam Miktarı Ne Kadar Olacak?
Emekliye maaşının 10 katına kadar faizsiz kredi ne zaman başlayacak? Bankalar emeklilere faizsiz kredi veriyor mu?
Süper Lig ve diğer ligler ne zaman başlayacak? Spor Bakanından liglerin başlangıç tarihi açıklaması
Günlük burç yorumları 3 Nisan 2020 Cuma - Burç yorumunuz bugün sizi nasıl etkileyecek?
Esnaf ahilik sandığı uygulaması nedir? Prim ödemeleri ne kadar olacak?
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Şeref Bey karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.