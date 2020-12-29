İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...

İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu

Esenyurt'ta bir market zincirinin tencere tabaklarda indirim olduğu haberi vatandaşları markete akın ettirdi. İndirimin olduğu market önünde metrelerce kuyruk oluştu. Korona-virüsün unutulduğu Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı market önüne gelen polis, vatandaşlara kuralları hatırlattı.

29 Aralık 2020 Salı 14:03
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
Takip Et:

Esenyurt’ta bir market zincirinin tencere ve tabaklarda uyguladığı indirim haberini duyan vatandaşlar markete akın etti. Çok sayıda kişinin gittiği market kapısı önünde uzun kuyruk oluştu. Ucuz ürünleri almak için market önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.

Yeni tip korona –virüs salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde çok sayıda yasağın geldiği bu zamanlarda virüsü unutan vatandaşlara market önüne gelen polis ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske kuralı sık sık hatırlatıldı. İndirimli tencereleri almak isteyen vatandaşlar market önünde saatlerce beklediler. Kalabalığı görenler gözlerine inanamadı. Polis ekipleri sık sık sırayı düzene sokmaya uğraştı.



Son Güncelleme: 29.12.2020 14:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
2021 lise stajyer öğrenci maaşı
2021 lise stajyer öğrenci maaşı
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Üsteğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Çılgın Sayısal Loto 28 Aralık çekiliş sonucu belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 28 Aralık çekiliş sonucu belli oldu!

Popüler Haberler

Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
A101 7 Ocak 2021 Perşembe indirimli ürünler broşürü
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2020 Bişektomi ameliyatı
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Adres kodu nedir, nasıl alınır? Adres kodu sorgulama işlemleri
E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme
Fox TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İlaç raporu süresi bitmeden yenilenir mi? 2020 İlaç raporu veren hastaneler
Çin'deki gerçek can kaybı 8.1 milyon kişi mi? Koronavirüs için Çin iddiası korkuttu!
Favipiravir nedir, ne işe yarar? Favipiravir içeren ilaçlar nelerdir? Koronavirüsü için ilaç bulundu mu?
Instagram şifremi unuttum ne yapmalıyım? Unutulan şifremi nasıl bulurum? Yeni şifre ayarlama nasıl yapılır?
Devletten geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine 1900 TL maddi yardım
Kredi çekemeyenler için banka dışında kredi veren kurum ve kuruluşlar
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Aytek Şayan hakkında bilgiler
Doğalgaz yeni abonelik ve abonelik depozito ücreti ne kadar?
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.