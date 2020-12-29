İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu

Esenyurt’ta bir market zincirinin tencere ve tabaklarda uyguladığı indirim haberini duyan vatandaşlar markete akın etti. Çok sayıda kişinin gittiği market kapısı önünde uzun kuyruk oluştu. Ucuz ürünleri almak için market önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi ise hiçe saydığı görüldü.

Yeni tip korona –virüs salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde çok sayıda yasağın geldiği bu zamanlarda virüsü unutan vatandaşlara market önüne gelen polis ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske kuralı sık sık hatırlatıldı. İndirimli tencereleri almak isteyen vatandaşlar market önünde saatlerce beklediler. Kalabalığı görenler gözlerine inanamadı. Polis ekipleri sık sık sırayı düzene sokmaya uğraştı.

