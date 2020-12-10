İndirim korona-virüs dinlemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililer tarafından yapılan uyarılar ve ikazlara rağmen sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymayan kalabalıklar arasında gezinen ve mağazalarda indirimler peşinden koşan çok sayıda vatandaş hem kendi sağlığını hem de halkın sağlığını rise atıyor. Bu tarz olaylardan bir tanesi de Bursa’da yaşandı. Bursa’da yeni açılan bir mağazanın kampanya ve indirim yaptığı duyan vatandaşlar, soluğu dükkanın önünde aldı.

Büyük bir kalabalık oluşturan vatandaşlar hediyelik eşya ve züccaciye dükkanının önünde çoğunluğu bayan olan bir kuyruk oluşturdu. Kısa sürede dolan mağazada çalışanlar müşterilere yetişemedi. Yaşanan yoğunlukla birlikte mağaza çalışanları tarafından mağaza girişi kapatıldı .Korona- virüsü unutan vatandaşlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta dakikalarca bekleyerek alışveriş yaptılar.