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İndirim kampanyası korona-virüse davetiye çıkardı

Batman'da bir marketin yaptığı indirim kampanyası insanların markete akın etmesini sağladı.Dizüstü bilgisayarları almak isteyen vatandaşlar birbiriyle kavga etti.

11 Eylül 2020 Cuma 16:12
İndirim kampanyası korona-virüse davetiye çıkardı
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Batman’da bulunan bir market zincirinin yaptığı indirim kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İndirim haberini alan vatandaşlar erken saatlerde market önünde kalabalık oluşturmaya başladılar. Marketin açılmasıyla içeri akın eden insanlar tüm tedbirleri unutarak alışveriş yapmaya başladılar. Maskenin ve sosyal mesafenin olmadığı markette vatandaşlar bazı ürünler için birbirlerini ezdiler.


Hastalığa davet çıkaran bu görüntüler bazı vatandaşların bazı ürünler için yarışa girmesiyle adeta salgına davetiye çıkardı. Dizüstü bilgisayarları almak için tekme ve tokatlarla birbirine giren vatandaşları ayırmak için güvenlik güçleri markete akın etti.

Tüm bu olayları güvenlik kameraları an ve an çektiler.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:12
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Anahtar Kelimeler:
KORONAMarket Indirimi
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