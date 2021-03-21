İncir ağaçları neden çiçek açmaz?

İncir, ficus ağacından büyüyen bir meyvedir. Sevilerek tüketilen incir Türkiye’de de üretilir. Çiçekleri armuda benzeyen incir olgunlaştıktan sonra meyveye dönüşür. İncir yediğimiz zaman aslında birçok meyveyi de tüketmiş oluruz. Çünkü her bir çiçeğinde ‘aken’ bulunur. İncirler içerisinde mutlaka akenler bulunmaktadır.

En farklı özelliği olarak bilinen ise incirin çiçeklerinin içeride büyür polenleşme ihtiyacı duymaları. Her çiçek gibi polenlerinin yayılmasında arıya ve rüzgâra ihtiyaç duymazlar. Fakat polenlerini yaya bilmek için ‘incir arısına’ ihtiyaç duyarlar. Nasıl ki incirler incir arısına bel bağlıyorsa incir arıları da incir olmadan yaşamlarına devam edemezler. Bu olaya ise ‘mutualizm’ denir.

İncirler konusunda bilinmesi gereken başka bilgi ise asla erkek incirleri tüketmememiz. Dişi incirler yumurtlayabilmek için erkek incire girerler fakat dişi arının bilinmesi gereken özellikle ise içeri girdikten sonra geri çıkamamaları bu da kanatlarının kırılmasın bağlı.

Dişi arılar gibi erkek arılar kanatlı olmaz çünkü onların asıl görevi dişilerle olan yumurtlama zamanı. Dişi arılar içeri girdikten sonra çıkamadıklarından dolayı yaşamı devam ettirme yavru arılara kalır.

İncir polenlerinin dağılması için erkek incirlerin dişi incirlerinin arasına girmemesi gerekiyor. Çünkü içeride bulunan antenler ve kanatlar kopar. Bu yüzden yaşamlarına devam edemez dişi arılar. Fakat çiçeğin polenleri dağıtılması şarttır. Tabi ki de bu bizim incir yememize engel değil çünkü bu görevi üstlenen incir enzimi vardır.