İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

İncir ağaçları neden çiçek açmaz?

İncir ağaçları hakkında en çok merak edilen soru neden çiçek açmamalarıdır. Meyve olarak bilinen incir sevdalıları için hazırladığımız haberimiz sizlerle

21 Mart 2021 Pazar 20:18
İncir ağaçları neden çiçek açmaz?
Takip Et:

 

İncir, ficus ağacından büyüyen bir meyvedir. Sevilerek tüketilen incir Türkiye’de de üretilir. Çiçekleri armuda benzeyen incir olgunlaştıktan sonra meyveye dönüşür. İncir yediğimiz zaman aslında birçok meyveyi de tüketmiş oluruz. Çünkü her bir çiçeğinde ‘aken’ bulunur. İncirler içerisinde mutlaka akenler bulunmaktadır.

 En farklı özelliği olarak bilinen ise incirin çiçeklerinin içeride büyür polenleşme ihtiyacı duymaları. Her çiçek gibi polenlerinin yayılmasında arıya ve rüzgâra ihtiyaç duymazlar. Fakat polenlerini yaya bilmek için ‘incir arısına’ ihtiyaç duyarlar. Nasıl ki incirler incir arısına bel bağlıyorsa incir arıları da incir olmadan yaşamlarına devam edemezler. Bu olaya ise ‘mutualizm’ denir.

İncirler konusunda bilinmesi gereken başka bilgi ise asla erkek incirleri tüketmememiz. Dişi incirler yumurtlayabilmek için erkek incire girerler fakat dişi arının bilinmesi gereken özellikle ise içeri girdikten sonra geri çıkamamaları bu da kanatlarının kırılmasın bağlı.

Dişi arılar gibi erkek arılar kanatlı olmaz çünkü onların asıl görevi dişilerle olan yumurtlama zamanı. Dişi arılar içeri girdikten sonra çıkamadıklarından dolayı yaşamı devam ettirme yavru arılara kalır.

İncir polenlerinin dağılması için erkek incirlerin dişi incirlerinin arasına girmemesi gerekiyor. Çünkü içeride bulunan antenler ve kanatlar kopar. Bu yüzden yaşamlarına devam edemez dişi arılar. Fakat çiçeğin polenleri dağıtılması şarttır. Tabi ki de bu bizim incir yememize engel değil çünkü bu görevi üstlenen incir enzimi vardır.



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İncirçiçekAğaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart 2021 Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart 2021 Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı
Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?

Popüler Haberler

İncir ağaçları neden çiçek açmaz?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy doğum tarihi
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta rol aldığı yapımlar ve biyografisi
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı karakteri kimdir? Tuncer Salman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı ne? Bahar Ece Yılmaz oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Cansu Fırıncı kimdir? İzak Fernandez karakteri kimdir?
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi
Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine İrem Helvacıoğlu hayat veriyor
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru hakkında bilgiler
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler yer aldığı dizi ve film yapımları
Hercai dizisi Dilşah kimdir? Deniz Uğur kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş doğum tarihi
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.