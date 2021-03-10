İncir ağacı neden çiçek açmaz? İncir ağacı çiçek açar mı?

İncir ağacının çiçek açıp açmadığı merak edilmektedir.
Çiçekleri armut şeklindedir, kozanın içinde açar ve daha sonra olgunlaşarak incire dönüşür.
Mutualizm
Dişi incir arısı yumurtaları bırakmak üzere erkek incire girmektedir. (Erkek incirler yenmez.) Erkek incir, yumurtaları ikame edecek yapıya sahiptir. Dişi arının kanatları ve anteni, incire girerken kopar. Bu sebeple arı içeri girdiğinde dışarı çıkamaz. Erkek yavru arılar kanatsız doğar, amaçları incirin dışına çıkmaktır. Bu sebeple incirden çıkmak için tünel kazarlar.
Dişi yavrular tünelden çıkarlar poleni de götürürler. Arı yanlışlıkla erkek yerine dişi incire girerse, içeride üreyemez. Dışarı da çıkamaz. Arı içeride ölür ancak meyvenin polenleri bu şekilde dağılmaktadır. İncir arıyı parçalamak için incir enzimi kullanır ancak iskelet tamamen parçalanamaz.