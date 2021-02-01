İnanılmaz olay! 'Üfürükçü', oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde uzun süredir psikolojik sorunları olan oğlu 22 yaşındaki Uğur K.’yi tedavi için hastaneye götüren baba 61 yaşındaki Salim K., iddialara göre burada tedavi için başka bir servise gelen ve isminin sadece Niyazi olarak bildiği bir kişi ile tanıştı. Tanıştığı kişi ile bir süre sohbet eden Baba Salim K., oğlunun hastalığından adının Niyazi olduğunu bildiği kişiye bahsetti. Niyazi isimli şahıs baba Salim K.’ya, Yaşar S., 48 yaşında olan Atakan isimli biri ile tanıştıracağını ve kendisinin problemini çözebileceğini söyleyerek Yaşar S. adlı kişi ile telefon üzerinden irtibata geçti. Yaşar S. adlı kişi psikolojik rahatsızlığı olan kişi hakkında bilgiler alarak bir süre sonra kendisine döneceğini söyledi. Yapılan telefon görüşmesinin ardından 3 gün geçti. Yaşar S., baba Salim K.’yı tekrar arayarak ona yardımcı olabileceğini bunun için 6 bin TL’si peşin olmak üzere toplamda 9 bin TL’ ya anlaştı. Baba şahsın söylediği 6 bin TL’yi çevresindeki insanlardan borç para bularak Yaşar S.’nin söylediği ve sonrasında Perihan U. isimli kadına ait olduğu anlaşılan banka hesabına yatırdı. Geri kalan 3 bin TL ‘yi ise çocuk iyileştikten sonra vermek üzere anlaştı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN İFADELER

Yaşar S. isimli vatandaş baba Salim K.’ya oğlunun hastalığına sebep olarak cinlerin fazla olduğunu ve yaptıkları tedavinin uzun süreceğini, iyileştirme süreci için malzeme alınacağını söyleyip 3 bin TL daha istedi. Salim K. ise o kadar parasının olmadığını söyleyerek aynı hesaba 2 bin 500 TL daha yatırdı. Daha sonra Yaşar S. adlı kişi , baba Salim K.’yı telefon ile arayarak kendisini hoca olarak tanıtan kişini Afyonkarahisar Şuhut ilçesine geleceğini ancak uçak bileti parası ve yol parası lazım olduğunu söyleyerek 2 bin 500 TL daha para yatırmasını parayı parça parça yatırabileceğini söyledi. Çaresiz baba yine belirtilen hesap numarasına istenilen parayı yatırarak beklemeye başladı. Yaşanan bu görüşme sonrasında baba Salim K., Yaşar S. ve üfürükçüden haber çıkmayınca dolandırıldığını anladı. Salim K., hemen polise gidip şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından dava açıldı. Dava sonrasında mahkeme olaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Dolandırılan çaresiz baba Salim K., şimdi dosyanın Afyonkarahisar’da görülmeye başlamasını bekliyor.

ÇARESİZLİK YÜZÜNDEN

Yaşanan bu olay sonrasında nasıl dolandırıldığını anlatan çaresi baba denize düşen yılana sarılır diyerek çocuğunun rahatsızlığından ve çaresizliğinden bahsetti. Borç alarak ve varını yoğunu dolandırıcılara kaptıran çaresiz baba şimdi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan Salim K.’nın oğlu Uğur K.’nın tedavisine hastanede devam edildiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.