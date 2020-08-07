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İnanılmaz olay! Sokak sokak gezip dezenfektan kutularını boşalttılar

İzmit'te telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde 2 kişi cadde ve sokakları dolaşarak sokaklarda bulunan el dezenfektanlarını yanlarında taşıdıkları kutuya boşalttılar.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:44
İnanılmaz olay! Sokak sokak gezip dezenfektan kutularını boşalttılar
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İzmit'te telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde 2 kişi cadde ve sokakları dolaşarak sokaklarda bulunan el dezenfektanlarını yanlarında taşıdıkları kutuya boşalttılar.


Covid-19 salgınını tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara koyulan dezenfektanları yanlarında getirdikleri kutulara boşaltan iki kişi cep telefonuyla kaydedildi.Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.Sokak sokak  gezerek tüm dezenfektan kutularını boşaltan ikili resmen halk sağlığı ile oynadılar.



Son Güncelleme: 07.08.2020 16:44
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