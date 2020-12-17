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İnanılmaz olay! Önce büfe sahibini soydu sonra kendi soyundu

Esenler'de bir büfeye müşteri olarak gelen bir kadın, büfe sahibinin yanına yaklaşarak cebinden bin lirasını aldı. İş yeri sahibinin tepkisi üzerine kadın dikkat dağıtmak için soyunmaya başladı, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:04
İnanılmaz olay! Önce büfe sahibini soydu sonra kendi soyundu
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Birkaç gün önce salı günü sabah saatlerinde Esenler Menderes Mahallesinde bulunan kuruyemiş satan bir dükkanda gerçekleşen olayda iş yerine müşteri gibi gelen bir kadın dükkana girmeden önce içerideki müşterinin dışarı çıkmasını e iş yeri önünde dolaşarak bekledi. Daha sonra büfe içerisine  giren kadın büfe sahibi Eşref Oğuz'un yanına gelerek adamdan bir şeyler istedi. Oğuz'a daha şok sokulan kadın el çabukluğu ile büfe sahibinin cebinden bin lirasını kaptı. Kadının tavırlarından rahatsız olan büfe sahibi tepki göstererek kadına dışarı çıkmasını istedi. 

BÜFE İÇİNDE SOYUNDU 

Yaşanan bu olayda kadın işyeri sahibinin dikkatini dağıtmak için biranda içinde soyunmaya başladı. Montunu yukarı kaldıran, pantolonunu indiren kadın daha sonra büfeden dışarı çıktı. Yaşadığı olay sonucunda şok olan işyeri sahibinin yaşadığı o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İş yeri sahibi ise cebinden paraların çalındığını kadın ayrılınca fark etti.

 Yaşadığı o anları anlatan büfe sahibi Eşref Oğuz, içeride bulunan müşterisi çıktıktan sonra kadının içeri girdiğini kendisine bir şeyler sorduğunu meyve suyu isteyen kadının el çabukluğu ile cebinden parasını aldığını ve dışarı çıkması için kadını uyardığında kadının biranda soyunmaya başladığını ve ne yapacağını bilemediğini belirtti. 



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
EsenlerHırsızlık
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